Niña abandonada hace 43 años finalmente se reúne con su familia

Su madre soltera era mentalmente enferma y dijo a su familia que había muerto

“Estoy buscando a mi madre biológica, me dejaron en Penn Station en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 1975 a la edad de 3 ó 4 años”.

Así inició su pesquisa Mika Cheesman, una mujer que no sabía exactamente su edad, pues cuando era pequeña fue abandonada en esa estación de tren. Finalmente, 43 años después, logró reunirse con su familia.

Cheesman, residente del estado de Washington en la costa oeste del país, rastreó a su familia biológica a través de un sitio web de ADN después de toda una vida preguntándose quiénes eran sus padres y por qué la habían dejado sola, según Tampa Bay Times.

Ahora sabe que en realidad su nombre era Linette Wright Smith y vivía en Atlantic City. Su madre soltera, Barbara, era mentalmente enferma, la dejó en una tienda de dulces dentro de la estación y luego le dijo a la familia que su pequeña había muerto al caerse de un edificio.

Su padre, Richard, estaba trabajando para el espectáculo de patinaje “Ice Capades” y sólo se enteró de que ella ya no estaba cuando regresó de una gira.

Mientras tanto fue internada en un orfanato de Manhattan. Las monjas allí la apodaban “Missy” e intentaron buscar a sus padres, pero no lograron obtener ninguna información porque la niña se negó a hablar durante un mes.

“De vez en cuando se ve como si estuviera aturdida, no se aferra a los adultos, no está buscando atención y prefiere estar sola”, dijo la Hermana Rita Conyers al New York Post en ese momento.

Cheesman fue finalmente adoptada por una familia del norte del estado, que le dio un nuevo nombre, pero ella dice que fue abusada y terminó sin hogar en Nueva York.

Viajó por todo el país, se casó tres veces y crió a cinco hijos. Luego, en 2001, publicó en un portal de genealogía el mensaje buscando a su familia.

Una detective privada vio el mensaje y la ayudó a comenzar a investigar, pero no tuvo mucha suerte hasta el año pasado, cuando colocó los resultados de una prueba de ADN en Ancestry.com y MyHeritage.com.

Eso resultó en un primo suyo, que echó un vistazo a una foto de Cheesman y llamó a su tío Richard para preguntarle si había tenido una hija a principios de la década de 1970.

“Sí, lo hice”, respondió, “pero ella falleció”.

Cheesman finalmente viajó a Florida hace poco para reunirse con su media hermana y un tío. Y desde allí pudo hablar con sus padres por teléfono.

Richard, que está en diálisis, le dijo que había tenido el corazón roto por su supuesta muerte y que estaba “muy feliz” de saber que vivía. Su madre estaba “abrumada”, pero le dijo que la amaba.

Cheeseman dice que ahora va a cambiar su nombre nuevamente, a “Mikalin”. “No estoy enojada”, le dijo al periódico. “Nunca, nunca, estuve enojada con mi otra familia. Yo sabía que algo estaba mal”, recalcó.