Lanzan campaña ‘We Speak NYC’ para enseñar inglés y educar por internet

Con capítulos en línea, la Ciudad espera que más neoyorquinos aprendan, no solo el idioma, sino conozcan sus derechos; también hay clases presenciales

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la Ciudad de Nueva York ha redoblado sus esfuerzos para proteger a los inmigrantes. Y en su afán de que más neoyorquinos provenientes de fuera aprendan inglés, la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía, acaba de lanzar la campaña ‘We Speak NYC’, un programa en internet, con videos y guías de estudios para facilitar el aprendizaje.

Bajo el eslogan “Nosotros venimos, soñamos y hablamos… aprende inglés gratis y empieza hoy mismo”, las autoridades municipales están promocionando la segunda temporada del programa educativo en línea, para que quienes no manejan el idioma, adquieran más fluidez y de paso conozcan sus derechos.

“Los videos de We Speak NYC cuentan las historias de neoyorquinos que han venido de todas partes del mundo para hacer de la ciudad de Nueva York su hogar. El programa ayuda a los estudiantes del idioma inglés a mejorar sus habilidades lingüísticas, conocer sus derechos y acceder a los servicios de la ciudad”, aseguran los promotores de la iniciativa, que tuvo una inversión de $3 millones esta vez. “Los videos se enfocan en temas importantes y en el lenguaje de modelos que puede usarse en la vida cotidiana”.

Quienes accedan a la página web, pueden elegir un capítulo de dos temporadas, que cuentan además con copias del libreto y los diálogos de los personajes, una guía educativa y unas fichas de apoyo, como “la historia de Rolando”, que narra la vida de un trabajador de la construcción, casado con una empleada doméstica.

“Lo bueno de este método, para personas como yo que trabajamos mucho, no solo es que uno puede meterse a estudiar en cualquier momento, cuando uno tenga tiempo, sin depender de horarios fijos, sino que además nos educan sobre derechos laborales, temas de salud y dónde obtener ayuda”, asegura el mexicano Érick Rodríguez, quien comenzó a estudiar online hace dos semanas.

Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante, destacó que la iniciativa, que se está promocionando en trenes, autobuses, sitios público y redes sociales, sirve para que los inmigrantes aprendan el idioma, un escudo de protección para conocer más sobre las leyes y evitar ser víctima de abusos.

“La segunda temporada del programa ‘We Speak NYC’ es una inversión adicional para los estudiantes de inglés de nuestra ciudad. Con nuestro nuevo sitio web y nuevos episodios cívicos, que incluyen importantes servicios de la Ciudad, incluidos los apoyos de salud mental, a través de Thrive NYC, podremos llegar incluso a más neoyorquinos”, comentó la funcionaria. “We Speak NYC ofrece a los neoyorquinos las herramientas y la información para experimentar más oportunidades que la Ciudad de Nueva York tiene para ofrecer”.

La campaña también ayuda a conectar a aquellos estudiantes que deseen tomar clases presenciales con diferentes organizaciones comunitarias, religiosas, escuelas públicas y bibliotecas para ofrecer clases semanales dirigidas por voluntarios para estudiantes de nivel intermedio, en los cinco condados.

La iniciativa, que incluso ganó el premio Emmy al mejor programa de inglés gratuito del país, es descrita por la Ciudad además como una herramienta para empoderar a los inmigrantes.

A pesar de los méritos que la Ciudad defiende de la iniciativa, algunas organizaciones la consideran insuficiente, especialmente en momentos en que algunos programas de inglés en las escuelas públicas sufrieron recortes y el Gobierno Federal ha arreciado su lucha contra inmigrantes.

“Si de verdad estamos comprometidos en que más neoyorquinos hablen inglés y accedan a las oportunidades que se merecen, necesitamos más clases y más proveedores, no solo del idioma sino de los servicios de apoyo, y aunque el programa ‘We Speak NYC’ es un gran complemento que los maestros pueden usar en la clase, es insuficiente”, dijo Betsy Plum, vicepresidenta de Políticas de la New York Immigration Coalition.

La activista agregó que aunque el presupuesto de la Ciudad para el próximo año fiscal no tocó los $12 millones de dólares que se invierten en programas de inglés para adultos, esa inversión sigue siendo mínima, comparada con las necesidades, pues la gran mayoría de potenciales estudiantes no encuentran cupos en las clases gratuitas.

“Nos dieron el dinero para un año, pero la verdad es que tan solo el 3% de los adultos que necesitan las clases de inglés, alfabetización y acceso a servicios se están beneficiando y por falta de recursos estamos dejando atrás al 97%”, dijo Plum. “Nos encantaría que la ciudad tuviera el mismo entusiasmo que tiene con la serie online con programas de educación de adultos, pues aunque ‘We Speak NYC’ es una serie muy bella que enseña mucho sobre integración a la comunidad, no enseña inglés a la gente. Necesitamos salones de clase”.

La activista agregó que si la Administracion De Blasio no se mete la mano al bolsillo para poner más recursos en clases presenciales, su iniciativa online no servirá de mucho y dejará relegados a más inmigrantes. “Decir que el programa ‘We Speak NYC’ va a enseñar inglés es como decir que Plaza Sésamo puede educar a los niños de Pre-kinder. No es suficiente y sabemos que poder educar a nuestros inmigrantes es una llave de supervivencia contra la administración Federal”, concluyó Plum.

Theo Oshiro, Director adjunto de la organización Make the Road New York que también ofrece clases de inglés a inmigrantes, comparte la postura de Plum y manifestó que el financiamiento total de programas de alfabetización de adultos es fundamental.

“Las clases en línea pueden ser un complemento útil para las clases en persona, pero la prioridad debe seguir siendo expandir los fondos para los programas presenciales en organizaciones comunitarias que tienen un historial comprobado de éxito”, dijo Oshiro. “Nuestra Ciudad ha progresado recientemente en ayudar a satisfacer la gran necesidad de estas clases, pero nuestra comunidad necesita más fondos”.

Dentro del presupuesto final de la Ciudad de $89,000 millones de dólares, acordado el lunes pasado por el alcaldeBill de Blasio y el Concejo Municipal hubo una disminución de fondos en los servicios de educación bilingüe del Departamento de Educación.

A las oficinas de English Language Learners y Escuelas Comunitarias se les asignó un monto de $66.9 millones; es decir $5.6 millones menos en comparación con el presupuesto anterior. El presupuesto para clases de inglés en CUNY también tuvo una disminución de $175,000.

Ante las críticas por estos recortes y lo que los activistas consideran falta de inversión estratégica en más clases presenciales de inglés para adultos, la Ciudad defiende su proceder y la iniciativa ‘WeSpeak NYC’.

“La Ciudad ha realizado una inversión sin precedentes en programas de aprendizaje de inglés. Estamos promoviendo más el programa We Speak NYC para servir aún más a los estudiantes del idioma inglés, tanto dentro como fuera del aula”, aseguró, Seth Stein, vocero de la Alcaldía.

El funcionario agregó que este año fiscal, la Ciudad ha destinado $30 millones en fondos para programas de alfabetización de adultos que forma parte de una inversión amplia de $90 millones entre fondos municipales, estatales y federales.

La inversión en los programas