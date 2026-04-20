window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Secretaria de Trabajo dejará el gabinete de Trump en medio de acusaciones de abuso de poder

La Casa Blanca indicó que la funcionaria saldrá del gobierno para incorporarse al sector privado y la felicitó por su gestión al frente del departamento

Secretaria de Trabajo dejará el gabinete de Trump en medio de señalamientos de abuso de poder

Lori Chavez-DeRemer. Crédito: Alex Brandon | AP

Avatar de Luis De Jesús

Por  Luis De Jesús

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez-DeRemer, dejará su cargo dentro del gabinete del presidente Donald Trump, confirmó la administración este lunes. Su salida se produce en medio de señalamientos sobre presuntos abusos de poder.

La Casa Blanca indicó que la funcionaria saldrá del gobierno para incorporarse al sector privado. El anuncio fue realizado por el portavoz Steven Cheung, quien destacó su gestión al frente del Departamento de Trabajo y su enfoque en la protección de los trabajadores y la capacitación laboral.

“Ha realizado una labor excepcional”, señaló Cheung en el breve comunicado publicado en la red social X, en la que también informó que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumirá el cargo de manera interina.

En esta nota

Donald Trump Departamento de trabajo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending