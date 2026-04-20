Secretaria de Trabajo dejará el gabinete de Trump en medio de acusaciones de abuso de poder

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez-DeRemer, dejará su cargo dentro del gabinete del presidente Donald Trump, confirmó la administración este lunes. Su salida se produce en medio de señalamientos sobre presuntos abusos de poder.

La Casa Blanca indicó que la funcionaria saldrá del gobierno para incorporarse al sector privado. El anuncio fue realizado por el portavoz Steven Cheung, quien destacó su gestión al frente del Departamento de Trabajo y su enfoque en la protección de los trabajadores y la capacitación laboral.

“Ha realizado una labor excepcional”, señaló Cheung en el breve comunicado publicado en la red social X, en la que también informó que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumirá el cargo de manera interina.