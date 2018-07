¡Triste! Muere actor de ‘El Señor de los Cielos’ de Telemundo

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Juan Luis Orendaín. Fue un reconocido actor y director mexicano, a quien se le recuerda por su participación en producciones como “El señor de los cielos”, “La que se fue”, “Propiedad ajena”, “Amor cautivo” y “La señora Acero”. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.

