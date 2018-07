Una mujer negra hace historia al ser nombrada presidenta de la Asociación Médica Estadounidense

La Dra. Harris continúa ejerciendo tanto en su consulta privada como sirviendo públicamente en organizaciones

La Dra. Patrice Harris ha hecho historia al convertirse en la primera mujer afroamericana elegida presidenta de la Asociación Médica Americana (AMA).

Harris, que proviene de Bluefield, West Virginia y fue elegida el mes pasado, será la presidenta número 174 de la Asociación, según Charleston Gazette-Mail.

La graduada de la Universidad de West Virginia (WVU), que comienza su mandato como presidente en junio de 2019, sabía que quería ser doctora, pero no estaba segura de cómo lograrlo ya que nadie más en su familia había asistido a la facultad de medicina.

“Nadie en mi familia había ido a la escuela de medicina, y no tenía amigos de la familia que lo hubieran conseguido”, dijo Harris. “No es algo fácil de lograr si no sabes o no tienes orientación sobre en qué especializarte”.

Harris estudió psiquiatría en Atlanta, Georgia aunque le confesó al boletín de noticias que inicialmente el plan era otro.

“Mi objetivo era ser pediatra, y ese fue mi plan hasta mi tercer año en la escuela de medicina”, dijo. “El cerebro me resultaba fascinante, y cuando asistí a la pasantía de psiquiatría de tercer año me sentí como en casa, y luego decidí fusionar mi amor por trabajar con niños y adolescentes con la psiquiatría”.

Harris recibió su licenciatura, maestría y un título médico de WVU y fue nombrada delegada de la AMA cuando se unió al consejo de la Asociación Americana de Psiquiatras.

Harris no es ajena a la AMA; en 2011, se unió a la junta de fideicomisarios de AMA y sirve como parte del equipo de trabajo de opioides de la Asociación.

Patrice Harris recuerda que al principio la gente dudaba de ella cuando ingresó a la facultad de medicina. Incluso hubo muchos amigos y familiares que la animaron a seguir otra carrera.

“Recuerdo que desde el principio me habían aconsejado que quizás ingresara en enfermería y no en medicina”, dijo. “La enfermería es una carrera muy noble y una profesión noble, pero no era lo que quería hacer. Podría haber estado relacionado con el hecho de que yo era una mujer, el hecho de que yo era una persona de color “, agregó. “No lo sé.”

A pesar de los desafíos, sabe que su familia siempre la apoyó.