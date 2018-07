Quién es quién en Ant-Man and The Wasp

Te presentamos los personajes de la última película de Marvel, con fuerte presencia femenina

Evangeline Lilly se roba la pantalla en la última película de Marvel, “Ant-Man and the Wasp”, que protagoniza junto a Paul Rudd. La pareja interpreta a dos superhéroes con la capacidad de cambiar de tamaño a placer. A Ant-Man ya lo habíamos visto en el filme del mismo nombre de 2015, que terminaba con la pista de que la hija del doctor Hank Pym, Hope Van Dyne, se enfundaría un traje para acompañar en sus aventuras al hombre-hormiga. A continuación te presentamos a los personajes de la nueva cinta que es otro paso de Marvel en la apuesta por incorporar más presencia femenina.

The Wasp / Hope Van Dyne

Ha nacido una nueva estrella en el universo Marvel. La canadiense Evangeline Lilly (“Lost”, “The Hobbit”) está fantástica en el papel de esta hija de superhéroes a la que por fin le llegó su momento. El plan original era incluir a The Wasp en “Captain America: Civil War” como un personaje secundario, pero la producción decidió darle más espacio, como explicó Lilly en la presentación de “Ant-Man and the Wasp” en California.

¿Qué será de The Wasp más adelante? Con la llegada de “Captain Marvel” en 2019, protagonizada en solitario por otra mujer, Brie Larson, los rumores de un posible filme de Avengers sólo con superheroínas femeninas siguen creciendo. Aunque a Lilly le gustaría hacer pareja con Hulk: “Ella tan pequeña, él tan enorme…”.

Ant-Man / Scott Lang

Paul Rudd vuelve a ponerse el traje que tomó sin permiso y que lo metió en tantos líos al final de “Civil War”. Ant-Man sigue siendo divertido y a veces un poco torpe en acción. “Claramente ella es mejor en el traje que yo”, comentó Rudd sobre Lily. Pero ahora también necesita ser buen padre.

“Es parte de la trama que él se debata entre ser buen Ant-Man y ser buen padre”, explica Rudd, que colaboró en el guion de la película. “El tema de padres e hijos está presente en todo el film. El hecho de que yo hago un personaje que no tiene habilidades de por sí, lo hace más cercano. Y yo tengo una hija más o menos de la edad de la hija de mi personaje, así que sé cómo jugar con ellos y cómo tratarlos”.

Dr. Hank Pym

Este científico era el hombre-hormiga original, el creador del traje que luego tomara Scott Lang, y el padre de Hope Van Dyne. Junto a ella descubrirá que su esposa Janet, la primera The Wasp, no está muerta, sino atrapada en un Reino Cuántico subatómico.

“Me eligieron para este rol porque descubrieron que tengo un grado en física cuántica”, bromeó Michael Douglas, que repite en el personaje y hace pareja con Michelle Pfeiffer. En una escena ambos son rejuvenecidos digitalmente de forma sorprendente.

“Luzco bien, ¿no?”, comentó Douglas. “Cuando me enteré de que Michelle Pfeiffer iba a ser mi mujer, me encantó porque nunca había trabajado con ella. Y cuando en el guion leí que Michelle y yo íbamos a ser 30 años más jóvenes, fue aún mejor”.

Janet Van Dyne / Wasp

Atrapada en otra dimensión durante décadas tras salvar el mundo al desactivar un misil nuclear, la Wasp original logra comunicarse con Scott Lang, prácticamente metiéndose en su cabeza. Interpretada por Pfeiffer, una de las escenas más divertidas de la película muestra a Rudd “poseído” por ella. “Si Michelle Pfeiffer hubiera estado en el set, nunca hubiera podido hacer la escena”, dijo el actor.

Ghost

Aunque el Ghost de los comics originales era un hombre que podía atravesar paredes, aquí es una villana, interpretada por la británica Hannah John-Kamen. Y como “Ant-Man and the Wasp” es tan para todos públicos, hasta el malo no es malo del todo.

“Los antagonistas de Marvel son redimibles”, explicó John-Kamen. “Me acerqué a Ghost como si no fuera la villana de la película. Ella no es blanco o negro”.

Lily coincide: “Cuando mi hija pegunta por los buenos y los malos, yo les digo, ¿sabes que no hay malos y buenos, verdad? Hay gente buena que han tomado tantas malas decisiones que se han olvidado de hacer cosas buenas. Pero todos son redimibles, a todos se les puede ayudar. Y ésa es la tarea de los héroes: recordarle a los malos que pueden ser buenos”.

Bill Foster

Pym se encuentra con un viejo socio del que hacía décadas se había separado por problemas irreconciliables. Pero ahora que vuelve a necesitar su ayuda se da cuenta de que su antiguo aliado científico es el protector de Ghost. Laurence Fishburne interpreta este personaje que lo une a la “familia” Marvel, del que confesó era lector de joven: “Ha sido como estar en una tienda de golosinas”.

Luis

Es el socio y amigo de Scott Lang. No tiene poderes ni traje especial, pero Michael Peña borda el rol, el más divertido del filme.