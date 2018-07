Ariana Grande y la desafortunada broma sobre el atentado de Mánchester

El prometido de la cantante, Pete Davidson, cometió un grave error

La idílica historia de amor de la que Ariana Grande estaba disfrutando junto a su prometido Pete Davidson se vio empañada hace unas semanas por lo que solo puede calificarse como una grave metedura de pata de su chico.

En uno de sus últimos números, al humorista -que forma parte del reparto del popular espacio de comedia ‘Saturday Night Live’– se le ocurrió bromear acerca de cómo el atentado terrorista del Manchester Arena -el cual segó la vida de 22 personas y dejó unos cincuenta heridos tras el concierto de Ariana en la ciudad- había supuesto una dosis adicional de publicidad para su chica.

De esa forma, a ojos de los fans de la estrella de la música Pete pasó de ser el hombre que había ayudado a devolverle la sonrisa a su ídolo tras su ruptura con Mac Miller a un joven capaz de realizar un comentario de mal gusto sin preocuparle cómo afectaría a los supervivientes de la tragedia y a los familiares de quienes fallecieron en el ataque.

Hasta el momento la intérprete había preferido mantenerse al margen de la polémica, pero ahora ha decidido romper su silencio y hacer referencia a las desafortunadas palabras de su futuro marido después de que un fan le reprochara que aún siguiera apoyándole a través de un tuit.

“En mi corazón, todo esto me ha resultado muy duro y conflictivo. Él utiliza el humor para ayudar a que la gente se sienta mejor acerca de lo jo***o que está este mundo. Cada uno lidia con el trauma de forma diferente“, ha afirmado la artista para justificar de alguna forma el controvertido chiste de su chico, antes de alegar que a ella personalmente no le hizo ninguna gracia. “Por supuesto que a mí no me pareció divertido. Fue hace ya meses y no lo hizo con mala intención, pero desde luego fue desafortunado”, ha concluido.