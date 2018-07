Horóscopo: La predicción del mes de julio que todo hombre debería leer

Los signos del zodiaco le hablan muy claro a los hombres en este mes de julio

Julio viene con mucha energía para todos los signos y ésto es lo que los planetas proponen para cada hombre:

Tu ariano va a aprender a dominar sus estados de ánimo para que estos no nublen su realidad. Recuérdale a tu activo amor que todo tiene un porqué y un para qué en función de su proceso de conciencia . A partir del 15, todo juega muy a favor para que arme sociedades con buenos resultados. Además, desafíos con la autoridad que lo van a empujar a que tome el mando de su vida y a que ponga en juego su propia autoridad.

La revelación de que todo está en él va a ser el regalo del mes para tu amor. Tu Toro va a estar descubriendo que el punto de arranque está en su interior, y que hacer contacto con ese centro interno le va a permitir funcionar en la totalidad de su universo material. Esto va a traer cambios enormes en su trabajo, pero también en cómo se planta frente a los demás, incluso en cómo intercambia energía y amor contigo.

Tu amor de Géminis se va a sentir como pez en el agua, ya que el intercambio con otros, el acceso a nuevos conocimientos y el sentirse estimulado con la diversidad van a ser parte de lo que el universo le va a proponer todo este mes. Su trabajo lo pone en contacto con gente de afuera, y la energía va a ser excelente, sobre todo a partir del 18. Con vos, diversión, encuentros y charlas muy profundas.

Hazle saber a tu susceptible amor de Cáncer que un error también es una oportunidad de transformación. La vida lo va a presionar para que encuentre respuestas más creativas en su trabajo. Van a presentarse allí señales claras sobre qué ya no es nutritivo para su crecimiento laboral, incluso de la mano de dificultades y de crisis que van a venir para empujarlo hacia un nuevo accionar.

Cuando un León hace contacto con su corazón, logra salir de la soberbia. Esto lo habilita a encontrarle sentido a lo más difícil de entender, sin quejas ni ofensas. Entonces, hasta las puertas más cerradas empiezan a abrirse. Temas familiares que estaban encapsulados empiezan a colarse y a salir. La incomodidad va a ser inevitable, tanto como la reparación. Alivio sanador para tu amor.

Reconocimientos por su trabajo y por su entrega hacia lo que hace. Su capacidad de servicio va a ser altamente recompensadas en esa área de su vida porque tarde o temprano todo vuelve y todo llega. Además, lo vas a ver actuando con decisión y sin miedos en asuntos familiares, en los que va a estar metiendo el dedo en la llaga para que se haga luz lo más oscuro. Vas a estar aún más orgullosa de estar con él.

Comprometerse con la situación es lo que le va a dar la llave del éxito a tu amor de Libra, que va a estar enfrentándose en su trabajo a la necesidad de tomar las decisiones más importantes de estos tiempos. Los cambios van a ser inevitables. Tiene que ir hacia lo nuevo, que va a ser motor de arranque de una excelente etapa, en la medida en que no mire para otro lado y no retenga lo que ya no le permite avanzar.

El trabajo continúa con ritmo agotador, pero con esfuerzos que no son en vano. Tu Escorpión va a estar mediando en su trabajo instancias poco relajadas, pero con resultados que van a superar toda expectativa. Además, su universo social va a ser más importante que de costumbre. Está compartiendo un proyecto creativo con una función social que va viento en popa. Todo esto no va a quitarle tiempo para vos.

Es importante que tu sagitariano tenga mucho cuidado hasta el 20 con cualquier papel que firme, dado que puede ser vinculante durante mucho tiempo. Un gran cambio económico se espera para tu amor a lo largo de este año, con viento a favor, pero el universo antes va a poner a prueba su relación con la materialidad. Lo va a empujar a manejarse con más sabiduría con sus recursos a todo nivel.

Un proyecto económico con amigos, algo novedoso que no hizo antes, va a ir tomando una dirección interesante, y con un crecimiento mucho más acelerado del que los dos imaginaban. Esto le suma adrenalina a la mente y a la agenda de tu amor capricorniano. Por otra parte, el pasado va a funcionar como factor sorpresa, con encuentros con gente que hace mucho que no ve, que abrirá su memoria emotiva.

Ordenando su cotidianidad: lo vas a ver a tu amor regalando ropa, sacándose de encima papeles, eligiendo con qué objetos quedarse. Una energía uraniana va a estar atravesándolo de pies a cabeza. Cada tanto, los acuarianos abren sus roperos y su vida y descargan pesos pesados, lo que genera un revuelo renovador y vital. Hoy es así para tu acuariano, que no va a tirar todo por la ventana, pero ¡sí algunas cosas!

Caminar más, comer liviano, meditar, tomarse todo con más calma; es el consejo para tu amor de Piscis, que se lleva puesta la tensión del entorno, ya que su sensibilidad se va a ver potenciada por el lugar que va a ocupar este mes la Luna dentro de su rueda zodiacal. Va a ser una esponja psíquica; no estaría mal un viajecito de fin de semana juntos y una limpieza energética para sacudir oscuridades propias y ajenas.