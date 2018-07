Ciudad de Nueva York invertirá $46 millones en ayuda a inmigrantes

El Concejo Municipal incluyó en el presupuesto de la Ciudad dinero para abogados gratis y otros programas que servirán como escudo contra la Administración Trump, pero activistas afirman que son insuficientes

En medio de los ataques del Gobierno Federal bajo la era Trump, el Concejo Municipal asegura que la Ciudad mantiene su compromiso de proteger a la comunidad inmigrante, y por ello dentro del presupuesto para el año fiscal 2019 se asignaron $46 millones de dólares a programas de ayuda.

Estos recursos son, según el Gobierno municipal, una prueba de que las autoridades locales ven como prioridad que los inmigrantes de la Gran Manzana tengan acceso a asistencia legal, servicios de salud, educación y programas de apoyo.

Así lo aseguró el presidente del Concejo Corey Johnson, quien destacó que desde el organismo que preside harán “todo lo que esté a su alcance” para seguir apoyando a los inmigrantes.

“Bajo la administración Trump, los inmigrantes son atacados con políticas que se han convertido en una pesadilla para quienes intentan alcanzar el sueño americano”, advirtió Johnson. “Si bien estas políticas federales apuntan a limitar las oportunidades, me siento orgulloso como presidente del Concejo de la ciudad más diversa de la nación por poder financiar $46 millones en servicios fundamentales”.

Dentro de los fondos asignados, $10 millones serán usados para el Proyecto de Unidad Familiar Inmigrante (NYIFUP), que otorga abogados gratis, $2.2 millones para programas de mejoramiento de inglés de adultos y diplomas de bachillerato, $12 millones para programas de alfabetización, ($8 millones otorgados por la Alcaldía y $4 millones por el Concejo) y $2 millones de la Alcaldía para servicios legales para defender los derechos de los trabajadores.

Asimismo, el Concejo incrementó los recursos al programa de CUNY Citizenship Now! a $2.5 millones y a la Iniciativa de Salud Inmigrante a $2 millones.

A pesar de las partidas económicas que la Ciudad incluyó en el presupuesto para los inmigrantes, no todos consideran que Nueva York esté del todo comprometida, y organizaciones y activistas insisten en que el Gobierno local se ha quedado corto, principalmente en planes de acceso a abogados gratis que defiendan a los inmigrantes.

“En años recientes, la ciudad de Nueva York ha tomado pasos muy importantes para proteger a las comunidades inmigrantes, inclusive tras proveer servicios legales migratorios. Sin embargo, con los ataques continuos de la administración Trump, es preocupante y absurdo que el Alcalde esté limitando esos servicios y acceso al debido proceso”, comentó Javier Valdés, codirector de la organización Make the Road NY, quien pidió más apoyo y recursos. “Si el alcalde realmente quiere proteger a las comunidades inmigrantes, debería de cambiar su posición y eliminar las limitaciones que ha puesto”.

Betsy Plum, vicepresidenta de Políticas de la New York Immigration Coalition, también destacó que en el campo de educación de Inglés los fondos de alfabetización a inmigrantes están muy lejos de cubrir la mayoría de necesidades.

“Nos dieron el dinero para un año, pero la verdad es que tan solo el 3% de los adultos que necesitan las clases de inglés, alfabetización y acceso a servicios se están beneficiando y por falta de recursos estamos dejando atrás al 97%”, dijo preocupada.

El Concejo también anunció que este jueves, a las 2:00 de la tarde, realizará una audiencia para revisar el impacto de la política de separación de familias del Gobierno Trump en Nueva York.

“La ciudad de Nueva York no se mantendrá al margen ni permitirá que las políticas de Trump continúen causando devastación y destrozando familias”, dijo el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración. “Si bien nuestra jurisdicción es limitada, esto no significa que no tenemos poder”.