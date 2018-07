Julián Gil confiesa que ver a Matías decir ‘papá’ le provocó impotencia y teme a la manipulación

"El que mantiene a Matías soy yo... come Matías, la mamá de Marjorie, seguramente las cuatro nanas, el chofer, y le sobra para comprarse alguna cartera o algunos zapatos"

Luego de que Marjorie de Sousa publicara un video en Instagram donde se lo escucha a Matías pidiendo por su “papá”, Julián Gil, además de compartir el video, rompe el silencio y dice que verlo le provocó indignación y que le preocupa la manipulación que pueden estar ejerciendo sobre su hijo.

Entrevistado por el programa ‘Hoy’ de México, el actor de ‘Amar Sin Ley’ dio más detalles sobre lo que le produjo ver el video en donde Matías repite: “papá, papá”, como llamándolo.

“Es una injusticia más, es jugar más con los sentimientos de las personas, con los míos, con los de mi familia, reírse de todos. Queda demostrado que la misma naturaleza y la vida te cobran facturas.. El niño está claro que decía ‘papá’ y en ningún momento ella le prestó atención, todo el mundo lo vio hablando del zapato y el agua… Es lamentable y es lo que he venido diciendo hace tiempo, el modo de operar, de manipular los sentimientos del niño que cada día que pasa se va a ir dando cuenta de todo porque es inevitable”, dijo Julián.

Sin embargo, dice que hay algo que le preocupa: “Tenemos que estar preparados porque es obvio que van a ir manipulando todo lo que se va diciendo, y las acciones del niño, es lamentable porque el niño llama a ‘papá’ porque necesita a papá, y no solamente Matías, todos los niños del mundo necesitan el cariño y la atención del padre, además del de la madre”.

Aunque muchos pensaron que ver a Matías llamándolo por primera vez lo iba a emocionar, el que fuera a través de in Instastory de Marjorie, y no a él le causó otro tipo de sentimientos:

“Me dio mucha impotencia porque no se vale, si eso lo hace público en las redes sociales lo que puede estar haciendo el niño sin que nadie lo sepa, yo tengo gente muy cercana a ella que me pasa información y la manipulación del niño son aberrantes… Aquí lo que hay que usar es el sentido común, va a llegar el momento en el que Matías va a compartir conmigo, por eso digo, ¡qué pelea la de la señora!, es el colmo. El juez próximamente va a pronunciarse con la sentencia final, y una vez que eso pase, yo me imagino, que por sentido común el juez me va a dar tiempo saludable con mi hijo”.

Aunque Julián dice que confía en la justicia, también está claro que frente a esta posible sentencia la abogada de Marjorie no se quedará quita: “Estoy seguro que ellos van a apelar diciendo que el niño necesita que la madre lo amamante, cuando la madre se pasa más fuera de México que en México… ¿Qué hace la señora?, supuestamente congela la leche, pues esa misma leche es la que me debería dar a mí las horas que yo pueda convivir con él”.

Otro de los temas que le preguntó el show matutino de Televisa fue sobre la pensión y si sigue descontándose de su sueldo:

“El que mantiene a Matías soy yo, lo mantengo yo solo con los 60 mil pesos que le paso a la señora, que son 3 mil y pico de dólares mensuales de los que come Matías, la mamá de Marjorie, que es la abuela, seguramente comen las cuatro nanas, el chofer, y le sobra para comprarse alguna cartera o algunos zapatos… Al día de hoy hay 17 facturas que se me descuentan de mi sueldo de Televisa y se le pagan a la señora”, concluyó.

MIRA AQUÍ NUEVAMENTE EL VIDEO:

Loading the player...