¿Deben inmigrantes aplicar a la ciudadanía ante nuevas políticas de USCIS?

Hay organizaciones, firmas de abogados y gobiernos estatales que ofrecen opciones a portadores de "green card"

La respuesta a la pregunta del título de este artículo es “sí”. Sí es viable y es necesario que los inmigrantes que cumplan los requisitos para solicitar la naturalización en los Estados Unidos, lo hagan sin miedo.

Hay organizaciones, firmas de abogados y programas de gobiernos estatales que ofrecen asesoría legal sin costo para realizar el proceso, incluso de cómo aplicar por una exención del pago de los $740 dólares del trámite.

Una de esas opciones es de Servicios de Migración Católica, que tiene convenios con firmas de abogados con programas “pro bono”, como Abogados de Nueva York para el Interés Publico (New York Lawyers for the Public Interest/NYLPI, en inglés).

Recientes ajustes de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) delinean una vigilancia más exhaustiva para quienes aplican por la Residencia Legal Permanten o “green card” y la naturalización. Ahora, si rechaza una solicitud, los oficiales podrán turnar los casos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar un proceso de deportación, lo cual ha desatado preocupación entre la comunidad inmigrante. Entonces, ¿es buen momento para cambiar el estatus migratorio?

“Lo que hacemos es tomar en cuenta la pre-evaluación… orientamos a la gente para que sepa qué tan complicado es su caso, si alguien puede estar en peligro de aplicar, le advertimos sobre su situación”, explicó la abogada Chloe Moore. “Es triste que la gente que no tiene nada que temer, porque no cometió algún crimen… y teme aplicar por la ciudadanía… pero nuestros voluntarios les explican todo”.

Annamaria Santamaria, del Programa Pro Bono del NYLPI, la cual lleva tres años colaborando con estos proyectos de apoyo, explica que el taller para portadores de “green card” comienza con una pre-evaluación vía telefónica.

“En este taller proveemos a los portadores de ‘green card’ el servicio para que puedan aplicar a la ciudadanía… a través de abogados voluntarios. Si los inmigrantes son elegibles… les damos seguimiento a sus casos”, explicó Santamaria.

El programa está diseñado para orientar y llenar el Formulario N-400, así como ofrecer sugerencias sobre la entrevista ante USCIS, y evaluar si una persona puede ser exenta del pago por el trámite.

“(En la) primera entrevistas, si detectamos que tienen historia criminal, problemas con impuestos, por ejemplo, les decimos si realmente puede eso representar un problema”, añade Moore, quien es incisiva al señalar que no hay un mínimo o máximo de preguntas a responder, ya que “cada caso es distinto”.

Natasha Venegas Abarca, también experta de la organización civil, indicó que los consultores son profesionales y honestos con los inmigrantes, a fin de no darles falsas expectativas.

“Hablamos de sus experiencias… los voluntarios tienen mucha experiencia. (Los cambios en USCIS) están pasando y no es correcto (el miedo), pero tratamos de que esa gente puede aplicar con seguridad”, expuso. “Somos honestos con los aplicantes, si no eres viable, es mejor no aplicar”.

Moore apuntó que en algunos casos podría ser más complicados, debido al pasado de un inmigrante, pero insistió que no se puede generalizar, ya que es necesaria una evaluación personalizada.

Firmas como Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, y voluntarios de Goldman Sachs se suman a esta ayuda para inmigrantes.

En abril de este año, por ejemplo, lograron que 30 clientes completaran su naturalización, permitiendo ahorros en más de $10 mil dólares.

Hasta ahora, el programa ha permitido dar servicio a más de 600 inmigrantes de países como Cuba, Guyana, Jamaica, Trinigad y Tobago y República Dominicana.

Para Nueva York

Los anteriores consejos aplican a inmigrantes de cualquier parte de los Estados Unidos, pero para quienes viven en la Gran Manzana y quieren obtener la ayuda de Servicios de Migración Católica y NYLPI, deberán: