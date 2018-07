Will Smith elogia a Neymar por su “talento actoral” y alaba a Cristiano Ronaldo

El actor y rapero revela desde Rusia cuál es su equipo favorito desde pequeño

Al estilo de los mejores dribladores del futbol mundial, Will Smith se desmarcó de los clavados teatreros del brasileño Neymar.

El astro de Hollywood rió ante la pregunta de cómo evaluaba el talento actoral de Neymar, blanco de todo tipo de bromas por su propensión a fingir que le cometen faltas durante los partidos.

“He estado en este negocio demasiado tiempo para responder a esa pregunta”, dijo Smith.

“Brasil es uno de mis equipos favoritos. De pequeño, me gustaba mucho Pelé”, apuntó. “Tengo una buena relación con Neymar. Pienso que él hizo un trabajo espectacular. A veces haces ‘Independence Day’ y otro ‘Wild, Wild West’. Es mi favorito”.

También se dio tiempo para opinar sobre quién es el jugador más agradable del mundo.

“Amo a Cristiano, amo a ese chico”, contestó en referencia al portugués. “Simplemente tiene un gusto y un estilo impecables”.

El célebre actor se dio tiempo este viernes para interpretar “Live It Up“, la canción del Mundial, y eso que sólo estaba en una conferencia de prensa.

Cuando la presentadora le preguntó cómo se sentía al saber que cantaría ante 78 mil personas, el actor y rapero estadounidense se apuntó el primero de muchos goles.

“No me lo había planteado así hasta que lo has dicho. Estaba bastante tranquilo y cómodo hasta que lo has dicho”.

Con información de agencias.