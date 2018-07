Video: Esta es la razón por la que Selena Gómez ¡no quiere cantar con Maluma!

Pese al sueño de Maluma de querer cantar con Selena Gómez, la artista declinó hacer una colaboración con él. La razón: defender el empoderamiento femenino.

Mientras que el colombiano, de 24 años, ha expresado públicamente en varias ocasiones que le gustaría trabajar con la también actriz, ella ha rechazado la invitación por considerar, indirectamente, que el tono de sus canciones es machista.

Durante una entrevista con Clevver TeVe para la promoción de Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones, donde Gómez prestó nuevamente su voz al personaje de Mavis, también respondió al tema de Maluma.

“Me encantaría (colaborar), es sólo que las mujeres son muy importantes para mí y no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas“, expresó la originaria de Texas, de 25 años.

“Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento del empoderamiento de las mujeres“, agregó.

No es la primera vez que la intérprete habla sobre la música del artista, anteriormente criticó la letra de “Cuatro Babys” en entrevista con Huffington Post.

“No puedo creer que una estrella de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales fanáticas. Con el talento que él tiene no debe recurrir a estos métodos tan bajos en la música“, dijo.

POR: Sofía Madero