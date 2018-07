Más de 200 inmigrantes traídos de la frontera sur a una prisión de Nueva York reciben asistencia legal

La mayoría son solicitantes de asilo y han sido separados de sus familias, el rango de edad va de 18 y 66 años

NUEVA YORK.- Hasta la fecha aproximadamente 211 de los más de 300 inmigrantes actualmente detenidos en la cárcel del condado de Albany han recibido asistencia legal, reveló este miércoles una amplia coalición de defensores de inmigrantes.

Los defensores denunciaron que a pesar de las garantías del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al menos 22 personas en la cárcel han sido separadas de sus familias, incluyendo al menos 10 menores de edad.

En las últimas semanas, de acuerdo a los defensores, el Departamento de Seguridad Nacional trajo de la frontera con México a Nueva York, cientos de inmigrantes solicitantes de asilo a una cárcel en las afueras de Albany, una operación inusual pero que obedece a la crisis migratoria en el país, cuyo aspecto más dramático es la separación de niños inmigrantes de sus padres.

La transferencia de inmigrantes detenidos en la frontera sur a la cárcel local se supo luego de que el alguacil Craig D. Apple recibió el mes pasado la petición por parte de ‘La Migra‘ de acoger en su prisión de Albany a cientos de inmigrantes.

Abogados del Detention Outreach Project, una iniciativa entre la New York Immigration Coalition (NYIC), The Immigration Law Clinic de la Escuela de Leyes de Albany y el Legal Project of Albany, dieron a conocer los esfuerzos que están llevando adelante para asistir legalmente a los inmigrantes que han sido reubicados en esta cárcel neoyorquina, los cuales tienen entre 18 y 66 años.

“Lo que estamos presenciando en Albany es el ejemplo más literal de cómo la administración Trump deshumaniza y criminaliza a los inmigrantes, enviándolos por todo el país como carga para mantenerlos bajo arresto”, dijo Steven Choi, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition,

Choi agregó que los abogados trabajan sobre el terreno día y noche para proporcionar asistencia legal y un camino a seguir para las personas que buscan asilo.

De acuerdo con las organizaciones, los abogados, en unos casos, han examinado de forma individual el proceso de los detenidos, en otros, han brindado asesoramiento grupal sobre el proceso de asilo, la separación de la familia o sobre sus necesidades médicas.

Sarah Rogerson, directora de The Immigration Law Clinic de la Escuela de Leyes de Albany, dijo que la reubicación de inmigrantes en cárceles de Nueva York, es un giro sin precedentes de los acontecimientos.

“La frontera sur ha sido llevada a Albany. Los abogados de todo el estado se han levantado a la enorme tarea de establecer una respuesta legal rápida dentro de la cárcel, y asegurar que estas personas tengan sus derechos protegidos”, subrayó Rogerson.

Entre tanto Colin Brennan, portavoz del gobernador Andrew Cuomo reconoció que el grupo de detenidos en la cárcel de Albany es el mayor en llegar a un centro de detención en el estado de Nueva York.

ICE utiliza más de 100 instalaciones, entre ellas cárceles y centros privados de detención, en 30 estados para acoger a solicitantes de asilo.

Los detenidos representan un total de 27 países, que hablan 11 idiomas diferentes, incluidos; árabe, chino, inglés, francés, gujarati, hindi, portugués, punjabi, ruso, español y tigrinya.

La nueva política de la Administración Trump es mantener a los inmigrantes solicitantes de asilo en prisión hasta que sus casos sean resueltos.