Premios Juventud 2018: Hora y canal para ver ganadores en vivo

Becky G, CNCO, Maluma y más artistas te esperan en el evento del verano

La fiesta del verano más grande llega a Univision con grandes estrellas que subirán la temperatura de los Premios Juventud 2018. Aquí te presentamos todos los detalles de la celebración más candente de la temporada.

PRESENTADORES

Manolo González Vergara y Marielena Dávila, hijos de Sofía Vergara y Chiquinquirá Delgado, son los hosts de la premiación.

Artistas

Daddy Yankee, J Balvin, Becky G, una Presentación Especial de Bad Bunny es lo que le espera a la audiencia que vea el evento en vivo. Sobre el escenario también pasarán artistas como Maluma, Ozuna, CNCO, Sofia Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto, Gente de Zona, Carlos Rivera, Jacob Forever, Johann Vera, El Taiger, Lenir, Kany Garcia, L.I.K.E., Raymix, Joss Favela, Wolfine, Yulien Oviedo, El Micha, Chacal, Srta Dayana, KC and The Sunshine Band, Yomil y El Dany, and IAmChino.

FAMOSOS

Celebridades que entregarán premios a lo largo de la noche incluyen a: Esmeralda Pimentel, Osvaldo Benavides, Sebastián Villalobos, Christian Chávez, Dr. Juan Rivera y Malu Trevejo.

FECHA Y HORA DE TRANSMISIÓN

Fecha: domingo 22 de julio

Hora: 7pm Este/Pacífico, 6pm Centro

Canal: Univision