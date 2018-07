Escándalo por fideicomiso para damnificados del sismo, INE no investigó y filtró información contra AMLO

Así lo revela el consejero que se opuso a multa a Morena, ya que afirma que el fideicomiso es con dinero de los militantes y no del partido

MÉXICO – En el fideicomiso “Por los Demás”, constituido para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017, no entró “ni un sólo peso” de prerrogativas y se creó sólo con las aportaciones de militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero ahora el Instituto Federal Electoral (INE) sanciona ahora a la fuerza política sólo por la creación del fondo, sin siquiera investigar a quién y cómo se entregó el dinero, reveló José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del organismo electoral que votó en contra de la sanción al partido que se llevó la elección presidencial.

“El fideicomiso fue de los morenistas, no del partido Morena. En el contexto particular en el que se generó la iniciativa para crearlo era justificable que los esfuerzos de personas que comparten una ideología y están en un partido político quisieran hacer algo. No hay elementos jurídicos para sostener que el fideicomiso es tal cual de los aprobados en órganos estatutarios del partido”, explicó el Consejero Electoral en entrevista con SinEmbargo.

El pasado miércoles, el INE aprobó una sanción a Morena de 197 millones de pesos por el uso irregular del fideicomiso “Por los Demás”, cuyo objetivo era ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado. Con 10 votos a favor y uno en contra, el instituto concluyó que de los 78.8 millones de pesos que entraron para dicho mecanismo, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido.

Pero Ruiz Saldaña dijo en entrevista que el INE ni siquiera realizó una investigación exhaustiva sobre el uso del fideicomiso.

“El proyecto se queda sólo en la parte de sancionar, en la creación del fideicomiso. Es decir, el esquema financiero no importa, según el proyecto, ni a dónde se dirigieron esos recursos, si sí los dieron y cómo se los dieron a los damnificados. La resolución dice: ‘no me importa’, y lo que se sanciona es la creación del fideicomiso, porque dice el proyecto que los partidos no tienen esta atribución de atraer causas humanitarias. Si se parte de la premisa que es un fideicomiso de un partido político, todas las conclusiones serán negativas porque se recibió dinero de personas y de empresas, en efectivo y otras aportaciones en especie, y eso está prohibido para los partidos, pero no para un fideicomiso privado”, explicó.

El Consejero explicó que los partidos políticos pueden crear fideicomisos y avisar al INE “y ellos sostienen que es un fideicomiso para fines no electorales, sino para fines de apoyo humanitario y dice: ‘no lo debiste hacer, no importan los fines’”, agregó.

Ruiz Saldaña ademas aseguró que el expediente de la investigación en contra de Morena fue filtrado a los medios nacionales, “una práctica que se va haciendo recurrente en el INE”.

“El 27 de junio, cuando solamente los integrantes de la Comisión conocían del asunto a detalles, así como el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización que trabajaban en la indagatoria, dos medios nacionales dieron cuenta con lujo de detalle de la investigación. Eso me parece grave en el INE”, dijo.

“Alguien las hace [las filtraciones], pero nunca se investiga ni se deslindan responsabilidades”, reclama.

LA FILTRACIÓN

Luego de darse a conocer la multa del INE, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de la República, acusó que la sanción se trata de una “vil venganza de los consejeros del INE”.

Ayer por la noche, el político tabasqueño advirtió que no se quedaría callado ante lo que calificó como mentiras: “Ya basta de que la derecha se dedique a mentir, a calumniar, pronto voy a informar en que va a acabar todo esto, porque ya acudimos al Tribunal Electoral para que se haga una investigación a fondo”, sostuvo.

El consejero Ruiz Saldaña dijo en entrevista que “el hecho de que se filtrara [el expediente] ahí ya le empiezan a dar la razón [a López Obrador] los hechos. No tienen porque filtrarse asuntos de esa naturaleza ni de ninguna otra porque se vicia el debido proceso”.

Marco Antonio Baños, uno de los consejeros del INE que votó a favor de multar a Morena, dijo en entrevista con Radio Fórmula defendió la resolución.

“Es absolutamente falso que queramos tirarle la elección a Andrés Manuel López obrador. No hay manera que por esta investigación pudiera anularse la elección, él será Presidente los próximos seis años”, dijo Baños en la entrevista.

El Consejero detalló que los partidos tenían la obligación legal de informar al INE cómo invierten el dinero del financiamiento que recibieron; dijo que nunca estuvieron en desacuerdo en que los partidos aportaran los recursos que recibieron para los damnificados pero que estos debían ser entregados por la tesorería al Fondo de Reconstrucción.

“El Presidente electo nos acusa de una venganza, ¿pero qué venganza? A los consejeros del INE no nos mueve un ánimo de venganza. Lo único que hemos sancionado es un fideicomiso con una creación irregular, manejado por funcionarios de Morena, y cuyo destino final no podemos determinar”, explicó.

Y agregó que no quedó claro porqué el partido no informó al Instituto del fideicomiso. “El dinero del fideicomiso para damnificados fue manejado por funcionarios de Morena”.

El Consejo General del INE determinó que Morena ingresó 78.8 millones de pesos al fideicomiso “Por los Demás” a través de depósitos en efectivo por 44 millones de pesos; 14.7 millones pesos a través de cheques de caja y otros 19.7 millones de pesos por transferencias bancarias y SPEI.

Explicó que fueron miembros del partido quienes retiraron 64.4 millones de pesos del fideicomiso a través de cheques de caja.

Pero el consejero Ruiz Saldaña explicó en entrevista que los cheques de caja se cobraron por cantidades considerables para repartirse en las comunidades.

Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el INE, dijo a través de un tuit que la “decisión del INE es una venganza política y una vileza propagandística”.

Publicó un comunicado del Fideicomiso “Por los Demás” en donde se explica que se trata de un “instrumento privado e independiente conformado por simpatizantes, militantes, dirigentes y legisladores de Morena”.

El posicionamiento explica que hasta el 17 de julio de 2018 el fideicomiso ha recaudado 85 millones 359 mil 66.17 pesos y que, del 2 de octubre de 2017 a la fecha, se han entregado de manera directa 27 mil 288 ayudas individuales de 2 mil 400 pesos cada una a damnificados de 261 municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México.

“Tras el pago de 300 mil pesos por concepto de comisiones bancarias, se tiene un saldo de 19 millones 568 mil 566.17 pesos listos para ser entregados a ocho mil 278 damnificados”, afirmó.