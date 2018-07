Video: Aseguran que Issabela Camil sufrió mucho con Luis Miguel

Julieta Ortega contó detalles de los años que convivió con la expareja

Desde que salió su serie, Luis Miguel es furor en toda Latinoamérica. A partir del lanzamiento de la serie, todos aquellos que conocían al cantante comenzaron a revelar secretos y anécdotas que tuvieron junto a él. Invitada a ‘PH: Podemos Hablar’, Julieta Ortega reveló que tuvo un trato fluido con la estrella mexicana durante varios años.

“Entre el año 90 y el 93, viví y compartí departamento con Erika Camil, que es la famosa novia de Luis Miguel en su mejor época, con la que salió siete años“. Su confesión disparó inmediatamente preguntas de todos los invitados, que querían que cuente detalles de la vida de El Sol. “Se llama Erika, lo que pasa es que ahora su nombre artístico es Issabela. Lo conoce de chiquito, y de esos siete años que salieron, tres yo viví con ella”, contó antes de dirigir su atención a la pregunta que originalmente había hecho Andy Kusnetzoff. “Pasen al frente los que alguna vez tuvieron fantasías con los novios de sus amigos”.

“Lo veía todo el tiempo, y era muy duro porque yo no fantaseo nunca con el novio de nadie, pero eran los mejores años de Luis Miguel y estaba fuertísimo. Era una belleza absoluta y era muy seductor. Pero nunca pasó nada“, aclaró la actriz. “Una sola vez nos quedamos hablando mucho tiempo y ella me hizo un comentario, de que la ponía incómoda. Yo le dije que era su amiga y que jamás me fijaría en él. Me resulta casi incestuoso, nunca podría”. Antes de dar por cerrado el tema, la hija de Palito Ortega dijo que nunca tendría una historia con el mexicano. “Le rompería el corazón a ella, a pesar del tiempo, para mí no va eso. Pero sí salí con amigos de él“.

La historia de Luis Miguel y Erika

“Mi amiga sufrió muchísimo porque no la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre siete años y no salir… venía a Argentina y yo le preguntaba, “¿Que viste?”, y me decía, “El Sheraton”. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón“, contó Julieta.

La actriz confesó que durante mucho tiempo no tuvo cariño por el cantante, ya que vivió junto a su amiga todo lo que ella sufrió. Sin embargo, al conocer su historia gracias a la serie, hoy lo mira con otros ojos. “Lo que nos pasa a los que vimos la serie es que lo amamos, porque pobrecito, más sufrimiento no pudo tener en su vida. Yo no conocía detalles, los vi ahora“.

Sobre su relación con Erika, admitió que siguen en contacto y que hablaron sobre la tira. “Hablo todo el tiempo con ella pero por redes sociales. Apenas empezó la serie me mandó un mensaje privado por Instagram y me puso, ‘que locura que esté saliendo todo esto a la luz, tú lo viviste conmigo’. A ella se la muestra siempre en Acapulco, pero en realidad estaba en Los Ángeles y viajaba para allá mucho”.