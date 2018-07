Bad Bunny arremete contra peluquería española porque se negaron a pintarle las uñas

El trapero boricua se desahogó en las redes sociales

Bad Bunny, quien se encuentra en medio de una exitosa gira musical por Europa, paso un mal rato en la ciudad de Oviedo, ubicada al noroeste de España, cuando fue a un salón de estética a retocarse sus uñas y le negaron el servicio por ser hombre.

El intérprete de “Estamos bien” y “Tú no metes cabra” llevó su frustración a las redes sociales, en donde publicó una foto del establecimiento, acompañada de un mensaje.

“Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja En que año estamos? En el puto 1960? Como se le llama a eso? ?Díganme ustedes“, escribió Bad Bunny.

En menos de dos horas, la publicación ha logrado más de 200 mil “likes” a las expresiones del cantante de trap y cientos de mensajes, en su mayoría criticando la decisión del negocio, de nombre “Ana Rodera Salón de peluquería & Estética”, por negarle los servicios.