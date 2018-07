Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta del festival Harlem Week, de lamúsica y danza folclórica mexicana en el Quelaguetza Festival y aprovecha las ofertas de un mercado de productores al aire libre en Rockefeller Center Plaza, entre otras atracciones

Jueves 26

Banquete de verano en Staten Island

Explora diversos platos en Summer Eats, un banquete callejero en Staten Island. Esta feria, organizada por Egger’s Ice Cream Parlor y la ciudad histórica de Richmond, traerá a esta localidad camiones de comida, juegos y música. El festival, que permitirá la entrada gratuita al área del Historic Richmond Town, es temático y todas las semanas ofrecerá una nueva propuesta culinaria. En 441 Clarke Avenue, Staten Island. Información: http://www.nycgovparks.org

________________________________________________________________________________________________

Broadway in Bryant Park

Prepárate para escuchar los temas más exitosos de un selecto número de musicales de Broadway. Esta serie, denominada Broadway in Bryant Park, se presentará todos los jueves a las 12:30 p.m., hasta el 16 de agosto. Se recomienda llegar temprano para disfrutar además de una presentación previa al show. Mañana jueves 26 podrás escuchar temas de los musicales ‘Come From Away’, ‘Kinky Boots’,’The Band’s Visit’ y ‘This Ain’t No Disco’. Información: http://www.bryantpark.org

________________________________________________________________________________________________

Viernes 27

Teatro: ‘Unos cuantos piquetitos’

La Alfombra Teatro presentará mañana viernes 27 y el sábado 28 la pieza ‘Unos cuantos piquetitos’, a cargo de la directora Gemma Ibarra. La obra, que forma parte del Festival de Teatro D2, aborda el tema de la violencia de género. El título remite a la pintura de Frida Kahlo con el mismo nombre. El elenco está conformado por los actores César Augusto Cova Burguera y Gemma Ibarra. Viernes 27, 8:40pm; sábado 28, 7:30 p.m., en The Crown, Producers Club, ubicado en 358 West 44th Street. Entradas: $20

_________________________________________________________________________________________________

Concierto: Yasser Tejada y Palotré

Acompaña al guitarrista y compositor Yasser Tejada en un concierto en el que fundirán ritmos folclóricos dominicanos con influencias de jazz y rock. Palotré está integrado además por el baterista y percusionista Víctor Otoniel Vargas, el percusionista Jonathan Troncoso y Kyle Miles en el bajo. El grupo, radicado en la ciudad, busca promover la diversidad musical de Quisqueya, a través de su propuesta. A partir de las 9:30 p.m. Entradas: desde $15. En Terraza 7, ubicada en 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

_________________________________________________________________________________________________

Sábado 28

Un mercado al aire libre

Aprovecha este día para visitar el mercado de productores que se instala anualmente en la zona del Rockefeller Center Plaza, entre las calles 49 y 50 y la Quinta y Sexta avenida. Este mercado, organizado por GrowNYC Greenmarket, está abierto de miércoles a domingo hasta el 31 de agosto, de 8 a 4 p.m. Información: http://www.rockefellercenter.com

_________________________________________________________________________________________________

Barbacoa familiar

El Frente Hispano y la firma de abogados Gorayeb invitan al gremio de los trabajadores de la Local 79, sus familiares y amigos a participar del BBQ familiar. Este encuentro consagrado a los asados, también contará con actividades infantiles. Habrá, música, juegos y la participación del payaso Concorito. En Flushing Meadows Corona Park, en Queens. Entrada por los botes Wheel Fun Rental Meadow Lake Boat. Para información: (347) 748-4537 ó (917) 881-5767. Desde las 12:00 y hasta las 7 p.m. Gratis.

_________________________________________________________________________________________________

Reinado ecuatoriano

Durante este día puedes asistir una fiesta en la que se elegirá y se coronará a la próxima reina del Ecuadorian Civic Committee of New York. La firma de abogados Gorayeb será anfitriona de este evento que comenzará a las 8 p.m. y que se prolongará hasta las 2 a.m. En el Forrest Hill Jewish Center, ubicado en el 106-06 Queens Blvd., en Forrest Hills. Para más información: (917) 255-4509 y (718) 440-7820.

_________________________________________________________________________________________________

Domingo 29

Festival Guelaguetza

Vive una tarde folclórica en la que podrás apreciar coloridas danzas y música en vivo proveniente de la región de Oaxaca, México. Se trata del Guelaguetza Festival, un popular evento que se celebra en la ciudad desde 2013, de la mano del Ballet Folclórico Mexicano de Nueva York. Además, podrás adquirir artesanías mexicanas. En el Sócrates Sculpture Park, Vernon Blvd., entre Broadway y 30 Dr., en Queens. Gratis.

_________________________________________________________________________________________________

Harlem Week

Disfruta en grande de la edición número 44 del festival anual Harlem Week, que comenzará el domingo 29 y se prolongara hasta el 25 de agosto. Esta fiesta, que contempla actividades al aire libre en diversos puntos de Harlem, celebra la riqueza cultural de esta comunidad. Este año el evento rendirá tributo a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ. Harlem Week trae una agenda cargada de actividades culinarias, conciertos, danza y cine, entre otros eventos, en su mayoría gratuitos. Para más información: http://www.harlemweek.com

_________________________________________________________________________________________________

Festival Junta Hispana

Reúne a toda la familia y vive un día cargado de diversión en el Festival Junta Hispana. Desde las 11 a.m., y hasta las 6 p.m., puedes disfrutar de esta celebración y pasar por el kiosco de la firma de abogados Gorayeb en el que tendrán regalos y pintura para la cara de los niños, entre otras sorpresas. En Flushing Meadows Corona Park, cerca del Unisphere. Gratis.

_________________________________________________________________________________________________

Fiesta culinaria en Brooklyn

Únete a Tastes of Brooklyn, un recorrido a pie por el referido vecindario, en el que podrás degustar de 4 a 11 platos en restaurantes de áreas como Carroll Gardens y Cobble Hill. Este tour también incluye una parada en Carroll Park, para disfrutar de una clase gratuita de tango, junto a Brooklyn Tango. La agenda también registra actividades infantiles. De 2 a 6 p.m. Entradas: desde $20. Información: http://www.tastesofbrooklyn.com