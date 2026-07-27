Los mejores y peores estados de EE.UU. para jubilarse en 2026

Elegir dónde pasar la jubilación se ha convertido en una decisión cada vez más compleja para millones de estadounidenses. Más allá del clima agradable o del costo de vida, factores como la seguridad, la atención médica, la calidad ambiental y la expectativa de vida pueden definir la tranquilidad durante esta etapa.

Un nuevo estudio elaborado por la agencia de cuidado domiciliario 24 Hour Caregivers analizó los 50 estados del país para determinar cuáles ofrecen las mejores condiciones para los jubilados. El resultado colocó a Hawaii como el mejor lugar para retirarse, mientras que Oklahoma ocupó la última posición del ranking.

La investigación tomó en cuenta 7 indicadores principales: calidad del aire, esperanza de vida, delitos violentos, calidad ambiental, gasto de Medicaid por beneficiario, porcentaje de población mayor de 65 años y desempeño de los hogares de ancianos. Cada categoría recibió el mismo peso para crear una puntuación final sobre 100 puntos.

Imagen creada con ayuda de IA.

Hawaii lidera el ranking gracias a su calidad de vida

Con una puntuación de 84 puntos, Hawaii se convirtió en el estado mejor evaluado para la jubilación. Su principal fortaleza está en la combinación de factores que impactan directamente en el bienestar diario: cuenta con la mayor esperanza de vida del país, con 80 años, además de ocupar el primer lugar nacional en calidad ambiental y hogares de ancianos.

Aunque el estado no destaca por tener el mayor gasto de Medicaid, sus resultados generales compensan esa diferencia. Los investigadores señalan que una jubilación cómoda depende de múltiples elementos y no únicamente de un solo indicador económico.

En segundo lugar apareció Rhode Island, con 76.8 puntos. El estado de New England logró una posición privilegiada gracias, entre otros factores, a una de las tasas más bajas de delitos violentos del país y una esperanza de vida de 79.2 años.

New Hampshire completó el podio con 76.4 puntos. Su bajo nivel de criminalidad y su entorno natural fueron determinantes para alcanzar una de las mejores posiciones. Además, más del 20% de sus habitantes tienen 65 años o más, una característica que refleja una población envejecida y adaptada a las necesidades de los jubilados.

Massachusetts, Maine y Vermont también aparecen entre los primeros lugares. Massachusetts destacó por sus indicadores de salud, con una esperanza de vida de 79.8 años, mientras que Maine sobresalió por tener la menor tasa de delitos violentos del estudio y la mayor proporción de adultos mayores, con 23.5% de su población.

Nueva York se mantiene entre los mejores estados para retirarse

Nueva York ocupó la octava posición nacional con una puntuación de 72.4 puntos, una ubicación que lo coloca por encima de la mayoría de los estados del país. Aunque su costo de vida suele representar un desafío para los jubilados, el estudio resaltó sus fortalezas en otros aspectos.

El estado obtuvo una buena evaluación en calidad ambiental, donde se ubicó sexto a nivel nacional, y registró una esperanza de vida de 79.5 años. Además, su gasto de Medicaid por beneficiario alcanzó los $9,843, una cifra superior a la de muchos estados incluidos en la investigación.

El principal punto débil de Nueva York dentro del ranking fue la tasa de delitos violentos, que alcanzó 380.2 incidentes por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, sus resultados en salud, servicios y medio ambiente permitieron mantenerlo dentro del grupo de los diez mejores destinos para la jubilación.

Nueva Jersey también apareció en la lista destacada, en el décimo lugar, con 69.2 puntos. El estado registró una esperanza de vida de 79.6 años y una evaluación favorable en la calidad de sus hogares de ancianos.

Los estados menos favorables para los jubilados

En el extremo opuesto, Oklahoma cerró la clasificación con apenas 15.7 puntos. El estado presentó resultados bajos en varios indicadores clave, incluyendo una esperanza de vida de 73.8 años, una posición 44 en calidad de hogares de ancianos y un gasto de Medicaid de $5,473 por beneficiario.

Texas ocupó el penúltimo lugar con 22.4 puntos. Entre sus principales problemas aparecen una baja proporción de residentes mayores de 65 años, con apenas 14%, y una evaluación ambiental ubicada entre las peores del país.

Louisiana, Nevada, Arkansas y Tennessee también quedaron en la parte inferior del listado. En varios de estos estados influyeron factores como altos niveles de delitos violentos, menor esperanza de vida y resultados desfavorables en servicios de atención para adultos mayores.

El estudio concluye que los jubilados deberían analizar más que el clima o el precio de las viviendas antes de mudarse. La disponibilidad de atención médica, los servicios de cuidado y la calidad de vida a largo plazo pueden ser determinantes para disfrutar plenamente de los años posteriores al retiro.

Allen Tahir, fundador y director ejecutivo de 24 Hour Caregivers, explicó que muchas personas suelen enfocarse en aspectos visibles al elegir un destino para jubilarse, pero con el paso del tiempo la calidad de los servicios de salud y cuidado puede convertirse en una prioridad fundamental.

Por ello, la recomendación para quienes planean retirarse es evaluar no solo cuánto cuesta vivir en un estado, sino también qué tan preparado está para acompañar las necesidades futuras de sus residentes mayores.

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