Dos muertos y un hombre armado en estado crítico tras un violento suceso en Queens

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que dos personas fueron encontradas muertas en una casa en Far Rockaway, Queens, donde un hombre salió después de una explosión vistiendo un chaleco táctico, rechazó las órdenes de los oficiales de soltar una escopeta y finalmente fue abatido a tiros por los agentes el sábado en la tarde.

Los funcionarios informaron que siguen investigando el hecho en el que se vio involucrado Kegan Thomas, de 33 años. Describieron a dos personas sin vida dentro de la vivienda como miembros de la misma familia. Funcionarios eléctricos que se apersonaron en el sitio señalaron que varias casas adosadas cercanas fueron dañadas debido a la explosión y que la Cruz Roja está dando asistencia a los residentes que se quedaron sin hogar.

De acuerdo con el NYPD, los agentes fueron alertados poco antes del mediodía sobre la presencia de Thomas en la dirección 25-33 Ocean Crest Boulevard, luego de que su esposa los llamara para informarles que él tenía antecedentes de problemas de salud mental y que los había “matado”. Describió haber escuchado disparos dentro de la vivienda y haber visto un cadáver en la habitación de donde provenían los sonidos.

Christopher McIntosh, subjefe de la policía de Nueva York, dijo que los oficiales se apersonaron al lugar de los hechos y hallaron a la esposa de Thomas fuera de la casa. Ella les advirtió que su esposo llevaba una escopeta. Después de que los funcionarios establecieron el perímetro alrededor de la propiedad, una fuerte explosión sacudió el sitio cerca de las 12:15 del mediodía.

Según NYPD, segundos después Thomas salió de la casa armado con un chaleco táctico, una escopeta de gran calibre y más munición.

McIntosh dijo que la policía le ordenó al sujeto en repetidas ocasiones que soltara su arma antes de abrir fuego. Posteriormente, Thomas fue detenido y llevado al Hospital Jamaica, donde estaba en estado crítico pero estable el sábado en la tarde, agregó.

El subjefe de policía aseguró que Thomas no contaba con antecedentes penales ni historial documentado de enfermedad mental en el departamento.

Después del tiroteo y la explosión, los agentes hallaron los cuerpos de dos personas dentro de la vivienda, señaló NYPD; además, apuntó que todavía no se ha determinado la casa exacta de la muerte de las víctimas.

Según FDNY, el incendio posterior no causó lesionados, informó Gothamist.

El asambleísta Khaleel M. Anderson y el senador estatal James Sanders Jr. acudieron al lugar del incidente el sábado; el primero declaró que los funcionarios locales electos trabajarían para ayudar a la familia y a la comunidad a superar las consecuencias del suceso.

“A medida que sepamos más sobre las víctimas que no sobrevivieron, sin duda trabajaremos con la comunidad para determinar todo lo que necesite en relación con el asesoramiento para el duelo, la terapia, los servicios de apoyo, las vigilias y los recursos”, dijo.

Explicó que estaban haciendo un esfuerzo por conseguir ropa y alimentos de iglesias locales y organizaciones comunitarias para todos los afectados.

Anderson indicó que la casa estaba a una cuadra de una escuela. La escuela Challenge Preparatory Charter School, que está en la misma calle que la casa y frente a un campus que incluye la escuela secundaria Far Rockaway High School y la escuela secundaria Queens High School for Information, Research, and Technology.

Sanders expresó que esperaba que la casa de la familia de Thomas quedara completamente destruida debido a los daños que fueron causados por el incendio tras la explosión, pero creía que las casas vecinas podrían repararse.

La esposa de Thomas manifestó que estaba con otros miembros de la familia.

“Está en buenas manos”, dijo.

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