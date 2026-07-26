Más de 22,000 neoyorquinos pierden los cupones de alimentos por nuevos requisitos laborales

Más de 22,000 neoyorquinos perdieron en junio los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria tras la entrada en vigor de requisitos laborales más estrictos para adultos sanos sin personas a cargo, una medida derivada de la ley de política interna impulsada por el presidente Donald Trump el año pasado.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, datos del Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Nueva York muestran que alrededor de 22,200 casos de cupones de alimentos fueron cerrados el mes pasado, una vez concluyó el período de gracia de tres meses que comenzó cuando las nuevas normas federales entraron en vigor en marzo.

La legislación exige que los adultos sanos sin dependientes acrediten al menos 80 horas mensuales de trabajo para mantener el beneficio. Además, eliminó exenciones automáticas que anteriormente aplicaban para personas sin hogar y quienes habían estado bajo tutela estatal.

La comisionada de Servicios Sociales de la ciudad, Erin Dalton, advirtió que la medida representa una pérdida superior a $5 millones de dólares mensuales en asistencia alimentaria.

“Esto supone una pérdida de más de 5 millones de dólares mensuales en ayuda alimentaria y tiene un impacto significativo en las personas afectadas, en particular en los adultos jóvenes, que se ven desproporcionadamente afectados por la ampliación de los requisitos laborales federales”, señaló en un comunicado.

Aunque los casos cerrados representan apenas el 1.3% de los aproximadamente 1,7 millones de beneficiarios del SNAP en la ciudad, las cifras muestran que el impacto se concentra en determinados grupos de la población.

El Departamento de Servicios Sociales indica que el 70 % de quienes perdieron el beneficio pertenecían a hogares unipersonales; el 64% tenía entre 18 y 35 años y el 44% eran hombres.

En cuanto a la distribución geográfica, el 42% residía en Brooklyn y el 26% en El Bronx.

Dalton sostuvo en declaraciones recogidas por The New York Times que el aumento de los casos refleja el efecto de las nuevas políticas federales y de los requisitos administrativos para conservar la ayuda alimentaria.

Antes de que concluyera el período de gracia, la ciudad identificó a unos 343,000 residentes en riesgo de perder el SNAP debido a las nuevas reglas. Para reducir ese impacto, el Departamento de Servicios Sociales desarrolló una campaña junto con hospitales y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que incluyó visitas puerta a puerta, llamadas telefónicas y actividades comunitarias de orientación.

La funcionaria afirmó que esas acciones permitieron ayudar a más de 220,000 neoyorquinos a obtener exenciones del programa.

Organizaciones que trabajan contra el hambre también expresaron preocupación por las consecuencias de los cambios. Krista Hesdorfer, directora de asuntos públicos de Hunger Solutions New York, señaló que la combinación de los nuevos requisitos, la confusión administrativa y la interrupción de las comidas escolares durante el verano está aumentando la presión sobre muchas familias trabajadoras.

Por su parte, Stephen Grimaldi, director ejecutivo de New York Common Pantry, afirmó que la red de bancos de alimentos ya está percibiendo un incremento en la demanda de asistencia y advirtió que la pérdida de beneficios genera tanto inseguridad alimentaria como estrés en los hogares afectados.

Entre quienes dependen de esa ayuda está Mirian Romero, una residente de East Harlem de 42 años que, según relató al diario, recibe alrededor de $750 dólares mensuales en beneficios del SNAP para mantener a un hogar de nueve personas. Debido a sus discapacidades, explicó que no puede trabajar y que los bancos de alimentos se han convertido en un apoyo indispensable para cubrir las necesidades básicas de su familia.

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