Univision: Crisis, despidos, reestructuración y aires de resurgimiento

Te contamos qué está pasando y cuál será el futuro de la cadena más importante de la televisión hispana

Todo está cambiando en Univision. Te hemos contado en varias oportunidades la grave crisis que atraviesa el medio más poderoso dirigido a los hispanos en Estados Unidos, quizás la más fuerte y delicada de toda su historia.

El CEO, Randy Falco anunció su retiro y luego renunció antes de tiempo, tomando su lugar Vincent Sadusky, un veterano ejecutivo de la televisión que en las seis semanas que lleva dentro de la empresa, ha sabido ganarse la simpatía de sus empleados con lo que muchos definen como “un hombre muy carismático, que sabe de este negocio”.

A esto se le sumó la ‘renuncia’ de Isaac Lee, Director Ejecutivo de Contenido de la cadena y de las operaciones de contenido entre esta y Televisa. Y con ello una era dedicada a comprar medios digitales en inglés, gastos fuertes, y la apuesta enfocada hacia las noticias dejando en segundo plano el entretenimiento.

La tan anunciada segunda ola de despidos comenzó esta semana, más exactamente el miércoles y dicen que terminará este viernes 27 de julio, con la salida de casi 400 empleados. Entre las caras más visibles quedaron fuera la meteoróloga Paola Elorza, Cecilia Ramirez Harris de ‘Primer Impacto’, Brimania Ríos corresponsal de New York para ‘Despierta América’, y Paco Fuentes el famosos reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ que recibió una cachetada de Eduardo Yañez.

El resto de los despidos está entre productores, técnicos, camarógrafos y personal administrativo de las diferentes filiales en la nación.

¿Qué va a suceder ahora después de los que muchos llaman el ‘Tsunami de los medios’ o ‘la caída del imperio’, y los más optimistas lo definen como ‘el resurgir del ave fenix’?

Según el periódico Wall Street Journal, todo esto comenzó con una puja de poder entre el ex CEO Randy Falco y el presidente Haim Saban y otros directores con la renovación del contrato del primero. En un juego engorroso de poder donde terminó perdiendo la compañía y por ende, el último eslabón de la cadena, y el que en realidad debería ser el primero: el público.

Por estos días las caras que se ven en los pasillos de Univision parecen más las de un velorio, que las de un renacimiento, aunque el optimista nuevo CEO, en una carta que le escribió a sus empleados, asegura que lo bueno está por venir, aun teniendo que despedir a valiosos profesionales.

“… Estamos anunciando un plan concebido para rejuvenecer y revitalizar a nuestra compañía con renovada dedicación a nuestra misión principal del servicio a la comunidad hispana en Estados Unidos. Esto no quiere decir que no se avecinan recortes. De hecho, en días próximos habrá algunos recortes por toda la compañía y, desafortunadamente, algunos de nuestros amigos y dedicados colegas dejarán de ocupar cargos en UCI. Aunque es difícil perder a empleados valiosos, quiero asegurarles que nuestro objetivo aquí no es simplemente reducir recursos en toda la compañía, sino más bien, reasignar recursos para aumentar nuestra solidez donde es necesaria.

El primer paso en este proceso se anunció hace dos semanas, con nuestra intención de vender todas nuestras propiedades digitales en inglés. Por otro lado, asignaremos nuevos recursos a Contenido Local y Ventas, Ventas en Medios Digitales en español, Desarrollo Empresarial y muchos otros rubros. Seguiremos invirtiendo en la comunidad hispana, expandiendo la Fundación Univision e informando y empoderando a nuestras audiencias en campos como educación, salud, diversidad y participación cívica. También les podemos asegurar que nunca ha sido más firme nuestro compromiso con la promoción de un centro laboral diverso que incluya a todas las personas.

Además, instituiremos una cultura basada en el desempeño, donde todos alcanzan el éxito conforme a sus propios méritos, saben exactamente por qué se les compensa y tienen más control de lo que impulsa sus actividades. Este no es un plan que beneficia a la alta gerencia a costa de personas en cargos subalternos; no es un plan en que se favorece a Nueva York por encima de Miami o viceversa; no es un plan donde las reglas se aplican a ciertas personas y no a otras”, les aseguró Sadusky en su carta.

Y concluyó con unas palabras que si están basadas en una realidad y no en un consuelo, o en un discurso ‘político’, podría marcar el comienzo del resurgir de la cadena más poderosa hispana de Estados Unidos: “Debemos seguir adelante con una misión clara, un desempeño claro basado en estructura y el nivel de confianza que amerita nuestra singular posición. Ya sea estén ustedes en contenido o ventas, medios digitales o apoyo, estoy procurando renovada energía y propósito para cumplir nuestra misión. Nuestros mejores días están por venir, y estoy deseoso de que colaboremos para aprovechar nuestras oportunidades y producir resultados”.

¿Pero a qué se refiere con los mejores días frente a la ola de recortes y despidos y la deuda billonaria de la compañía?

Según ex-ejecutivos de la cadena, al nuevo CEO le toca una ardua tarea por delante: hacer una ‘limpieza’ dentro de la compañía, reestructurarla y devolverle el horizonte perdido con el gasto excesivo en tecnología, medios en inglés y el campo digital del pasado, para re-orientarlo hacia lo más básico: las necesidades de la comunidad, ya sea a nivel informativo-educativo, como regresarle el entretenimiento.