Help-Peru, una mano amiga en Nueva York

Educación, salud y apoyo directo a comunidades vulnerables cuentan con el apoyo de una organización basada en la Gran Manzana integrada por profesionales y empresarios

Peruanos que han estudiado sus carreras profesionales en Nueva York, viven aquí y son fundadores de negocios y empresas, unieron esfuerzos para recolectar ayuda dirigida a las comunidades más pobres y vulnerables de su país.

Help-Peru.org, fundada en 2013, está compuesta por 10 directores y 16 miembros que han dividido sus responsabilidades en dos comités, el de donaciones y el de recaudación de fondos, explicó el actual presidente, Alonso Aramburu.

El primer comité se encarga de evaluar a las organizaciones que ya están establecidas y pueden convertirse en receptoras de la ayuda.

El comité de recaudación de fondos capta donativos tanto de su membresía, compuesta en su mayoría por profesionales en distintas ramas como finanzas, arquitectura, entre otras. La organización tiene calidad de excepción de impuestos (501(C)3).

En educación, el apoyo económico está dirigido a dos organizaciones: “Sembrando Juntos”, que administra tres escuelas para niños de edad preescolar -de alta calidad – en áreas de bajos recursos económicos de Lima; también a Peru Champs, que empodera a niños de familias pobres pero con alto potencial, cubriéndoles el 75% de los costos para asistir a las escuelas Innova, una cadena local que provee educación de calidad mundial. Aramburu explicó que, además, apoyan a Sinfonía por el Perú, el sistema de orquestas juveniles e infantiles del país.

En el campo de la salud, los esfuerzos están orientados para financiar misiones médicas para efectuar cirugías craneofaciales de complejidad extrema para niños que nacieron con anormalidades. Actualmente las jornadas se llevan a cabo en el Hospital del Niño de Lima, de la mano con la organización Komedyplast.

“Quisiéramos poder apoyar más y llevar dos misiones o más al año o expandir los servicios a otras comunidades pero existe la limitante que no todos los hospitales tienen el equipo necesario para las cirugías. Por el momento ellos tienen que viajar a Lima”, añadió.

En el área de comunidades sustentables, Help-Peru apoya los proyectos de la Asociación para la Niñez y su Ambiente (Ania); a Kunan, que a su vez apoya iniciativas de impacto social lideradas por millenials; también a Mosaico, un laboratorio creativo enfocado en el fortalecimiento de las instituciones peruanas que trabajan por el medio ambiente.

Höseg es otra iniciativa empresarial y social que cuenta con apoyo para distribuir chaquetas térmicas a niños que viven en comunidades remotas y vulnerables a las bajas temperaturas. Por cada pieza vendida, Höseg empareja con un donativo.

En 2016 incorporaron la Asociación Civil Help Peru en Lima, como entidad sin fines de lucro con el propósito de servir como el “brazo local” en Perú.

En 2017, cuando una serie de temporales anormales producto del fenómeno El Niño y el cambio climático causaron graves inundaciones y pérdidas en diversas zonas de Perú, la red solidaria de Help-Peru se unió con #UNASOLAFUERZANYC, que a su vez respaldó al gobierno y organizaciones sociales y artistas en diversas partes del mundo para llevar ayuda inmediata.

La actividad de recaudación fue organizada por Verónica Garrido Lecca en una co-producción con Raymi NYC Restaurant, Help Peru, Yaqua, LatinLover Magazine y All of The Things, con el patrocinio de Pisco 100 y Cusqueña. Más de 200 personas participaron en el evento, cuyas ganancias fueron invertidas en comprar agua potable con Yaqua, una empresa socialmente responsable que busca llevar agua potable a todo el país.

Formas de ayudar

Help-Peru-org insta a las personas y entidades con espíritu altruista comprometerse con donativos anuales. Otras formas de ayudar son donando bienes o servicios, patrocinando eventos y actividades, así como emparejando los regalos o donativos de los empleados de empresas.