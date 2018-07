Huawei Mate 10 Pro: celular potente y delgado, pero que añade poco al Mate 10 regular

El Huawei Mate 10 Pro tiene 6GB de RAM y es apenas un poco más grande que el Huawei Mate 10 regular

El Huawei Mate 10 Pro es un teléfono delgado, resistente al agua y con 6GB de RAM, apenas un poco más grande que el Huawei Mate 10 regular y con un diseño más alargado, menos biseles, mejor resolución de pantalla y más capacidad.

Cuando nos presentan un teléfono junto con una versión de mayor tamaño subyace la idea de que el más grande es el mejor de la línea. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla, y el Huawei Mate 10 Pro es una de esas anomalías, porque las distinciones que presenta frente a su hermano menor son sutiles y raras.

El Mate 10 Pro no tiene el conector de audífonos tradicional de 3.5 milímetros (mientras que la versión regular lo mantuvo) y privilegia la conexión Bluetooth con audífonos inalámbricos o audífonos con conexión USB tipo C (también se pueden usar los viejos audífonos mediante un adaptador). Otras diferencias entre ambos modelos no están relacionadas con su apariencia, sino con su almacenamiento y capacidades especiales. Es que el regular viene en una configuración de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno, con opción de expandirlo mediante una tarjeta microSD, mientras que el Pro cuenta con más memoria: 6GB de RAM y 128GB, pero sin opciones de extender su capacidad de almacenamiento.

Asimismo, la versión de menor tamaño del teléfono de Huawei es tan sólo 0.1 pulgadas más pequeño: el Huawei Mate 10 es de 5.9 pulgadas, con pantalla LCD de calidad QHD mientras que su versión Pro porta una mejor pantalla de 6 pulgadas, más alargada y con biseles más pequeños y con resolución AMOLED.

Por Mariana Marcaletti, CNET en Español