Tras ‘traiciones’ y ‘críticas’, así es como se mantiene Chiquis Rivera fuerte

Dios es tan bueno! 🙏🏻😭 Thank you Jesus! A pesar de las críticas que he recibido, las dudas, las traiciones, las maldiciones, los escándalos innecesarios etc… JAMÁS perdí la FE y el enfoque! No puedo decir que no tuve momentos débiles … lágrimas largas, llantos profundos, reclamos, preguntas… gritos al aire libre….PERO!!! JAMÁS perdí la fe en Dios. 🙌🏻🐝 Gracias Saltillo Coahuila! Los AME!!! Gracias a mi #BossBeeNation de Mexico. Gracias a mi equipo de trabajo! 💝 Son momentos como estos que digo, “Valió la pena. Todo va estar bien… hasta mejor! Primero DIOS!” … porque con Dios TODO, sin El nada! #MuchasGracias #Saltillo #Mexico #Feria

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on Jul 29, 2018 at 11:10am PDT