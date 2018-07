Concierto humanitario por Guatemala

El evento es gratuito

Un concierto humanitario con diferentes talentos internacionales de la música clásica, jazz, pop y artistas visuales y líderes de Nueva York se realizará este miércoles 1 de agosto en favor de los esfuerzos por ayudar a Guatemala tras la catastrófica erupción volcánica del 3 de junio pasado

El evento es gratuito y no se recibirá ningún donativo. Los invitados, además de disfrutar las interpretaciones, tendrán acceso a las un listado de organizaciones que todavía están trabajando en campo guatemalteco con las que pueden colaborar, dijo el tenor salvadoreño Mario Arévalo.

El concierto es organizado por la Asociación de Naciones Unidas de El Salvador y Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages ( MA TESOL) y se realizará a las 6:00m-8:00pm en el Tishman Auditorium localizado en The New School (63 Fifth Ave, New York).

Sophi Castro entonará las notas del himno de Guatemala y también cantará su música. Astrid Córdoba dará un testimonio sobre su experiencia como voluntaria durante la emergencia. Jazmín Carrillo quien trabaja en el consulado de Guatemala y también tiene una organización para niños en su país también estará presente.

El programa también incluye la participación de Teresa Castillo (soprano), Abdiel Vázquez, Kit Liu (mezzo soprano), Mario Arévalo (tenor), Thomas A. Giles (saxo), Francis Hon, y una presentación de Danza Familia Latina.

Entre los patrocinadores figuran Justseeds, Goya, Voz Mundo, UNA-SV The New School TESOL.