Obrero ecuatoriano recupera salario no pagado pese a que se fue de NYC

La Contraloría municipal logró recobrar $40,000 dólares que le serán enviados a Quito gracias a la ayuda del consulado

Un inmigrante ecuatoriano que vivió por más de seis años en la ciudad de Nueva York, y que por varios problemas de salud y afectado por la ansiedad de estar lejos de su familia decidió regresarse a su país hace cuatro años y empezar de cero, recibió este martes una gran noticia. A pesar que estaba resignado a no recuperar el dinero que le debía la empresa de construcción para la que trabajó en la Gran Manzana, el obrero recibirá $40,000 dólares en salario no pagado.

El hombre, que prefirió no ser identificado y que trabajó por más de cuatro años para una empresa contratista de la Ciudad, creyó que por ser indocumentado y no hablar inglés, no tenía derecho a reclamar el dinero que no recibió por parte de su empleador.

“Al principio nos pagaban normal, luego comenzaron a darnos cheques de 100 dólares y nos decían: la otra semana les vamos a dar todo”, dijo el trabajador en una conversación telefónica desde Quito, Ecuador, donde vive junto a su esposa y sus dos hijos, y quien aseguró que por la incertidumbre de buscar otro trabajo, permaneció bajo estas circunstancias por un largo tiempo.

El inmigrante ecuatoriano es uno de las muchas víctimas de empresas que se aprovechan de la comunidad inmigrante. Familias trabajadoras que se mudan a Nueva York atraviesan por circunstancias similares, que en muchos casos exponen una extrema explotación laboral, que termina en investigaciones de la Contraloría municipal, y que aunque son procesos que pueden tardar años, muchas veces resultan en la recuperación de salarios no pagados y en penalidades para las compañías, que incluyen la pérdida de la licencia para obtener contratos con el Gobierno por cinco años.

Este jueves una llamada llenó de felicidad a esta familia ecuatoriana. El motivo: el contralor Scott M. Stringer les informó que usará la valija diplomática de la oficina del Consulado General de Ecuador en Nueva York, para enviarles varios cheques por un total de más de $40,000 en salarios no pagados.

Sindicato lo localiza en Ecuador

Según la oficina del Contralor, en noviembre de 2016 se determinó que la compañía East Port Excavation & Utilities Contractors, Inc., engañó a sus trabajadores y dejó de pagarles casi $212,000 en salarios por obras de concreto y pavimentación realizadas en varias escuelas públicas y reportó más de $75,000 en intereses y penalidades civiles.

Stringer aseguró que la mayoría de los trabajadores recibieron su pago poco después de que la Oficina de Derecho Laboral de la Contraloría recuperara su dinero en 2017, sin embargo, el trabajador ecuatoriano no respondió a los avisos porque había regresado a su país. Por ello, el Contralor tuvo entonces que recurrir al sindicato Local 1010 de Obreros, la unión a la cual había pertenecido el trabajador, que lo localizó en Ecuador, y lo ayudó a obtener la Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) necesaria para recuperar su salario no pagado.

“Este es un caso muy especial para nosotros. Deshabilitamos a este contratista por estafar a 11 trabajadores latinos y ahora podemos reunir a este trabajador ecuatoriano en el extranjero con los salarios que él se ganó”, dijo Stringer. “Haremos un esfuerzo adicional para conectar trabajadores con sus salarios vigentes que se les debe legítimamente”.

Stringer recordó que, independientemente de las políticas de Washington D.C., “mi oficina no permitirá la explotación de inmigrantes y trabajadores. Seguiremos atentos en la aplicación de las leyes de salarios y nos aseguraremos que los trabajadores reciban pagos justos, independientemente de su estatus migratorio“.

Con ayuda de los consulados

La Contraloría, que ha reportado más de $27 millones de dólares en violaciones salariales, devuelto más de $12 millones a empleados que fueron engañados e inhabilitado a 50 contratistas, trabaja desde el 2014 con cónsules generales para encontrar a los trabajadores mal pagados en proyectos de obras públicas que se han mudado al extranjero, con el fin de lograr entregarles los salarios recuperados aunque estén viviendo en sus países de origen.

La cónsul de Ecuador en Nueva York Linda Machucha, agradeció el compromiso del Contralor con los trabajadores inmigrantes y aseguró que el dinero deberá ser recibido en 10 días.

“Muchos inmigrantes, dedicados obreros de la construcción son perjudicados con sus salarios porque erróneamente piensan que no tienen derecho a pedir un pago justo”, indicó Machucha. “Estamos muy contentos de facilitar este proceso a través del apoyo que ofrece el Gobierno del Ecuador para la comunidad migrante en Estados Unidos y esperamos seguir trabajando en conjunto para que más inmigrantes se beneficien”.

¿Cómo encontrar ayuda?

Si usted cree que ha sido víctima de robo de salarios y necesita que alguien revise su caso, puede comunicarse directamente a la Oficina del Contralor de NYC al (212) 669-3916 o acercarse al consulado de su país para encontrar más información.

De igual forma, la Oficina de Políticas y Normas Laborales del Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA) es un recurso importante de NYC para los trabajadores. Para contactar a DCA, llame al 311 (212-NEW-YORK fuera de la ciudad de Nueva York).