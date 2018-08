Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes disfrutar de un festival de vinos y postres en Queens, de un concierto con Locos por Juana, una obra de teatro dedicada a la comunidad LGBTQ y de otras decenas de actividades para toda la familia

Jueves 2

Concierto: Fusión latina en Dumbo

El área de Dumbo está cargada de actividades y una que no te puedes perder es Live at the Archway, una serie que trae conciertos, danza y arte debajo del arco del Manhattan Bridge. Esta noche toca el turno a la banda Strings N Skins,creada por el cantante y percusionista Okai y la ganadora del Grammy Latino, Luisa Bastidas. Esta banda funde cumbia, currulao y salsa con toques de hip hop. También esta noche es posible ver obras de la pintora, muralista y educadora Pasqualina Azzarello. Información: http://www.dumbo.is/live-at-the-archway

________________________________________________________________________________________________

Niños: Vueltas gratis en carrusel

Este y todos los jueves durante el mes de agosto es posible pasar una tarde de entretenimiento, junto a los mas pequeños de la casa, libre de costo. Solo tienes que dirigirte a Prospect Park, en 454 Flatbush avenue, Brooklyn, en donde los niños pueden dar vueltas gratis en el carrusel. Desde las 12:00 p.m., hasta las 6 p.m. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

________________________________________________________________________________________________

Fiesta de verano en Washigton Square

En el área de North Plaza en Washigton Square te aguarda un día cargado de actividades veraniegas. En esta zona de la ciudad se desarrollará, hoy y hasta el próximo jueves 9 de agosto, Summer in the Square un programa que incluye rutinas de ejercicios, conciertos, noches de cine y eventos infantiles. Desde las 7 a.m. hasta las 8:30 p.m. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

________________________________________________________________________________________________

Viernes 3

Concierto: Locos por Juana

Disfruta de la música contagiosa del grupo Locos por Juana, quienes ofrecerán lo mejor de su repertorio en un concierto para bailar toda la noche. La banda, formada en Miami, trae una fusión de ritmos latinos con influencias de funk y reggae. En SOB’s, ubicado en el 204 de Varick Street. Precio de admisión: $10. Desde las 5 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

________________________________________________________________________________________________

Concierto: Bachata en Nueva Jersey

Acompaña a la bachatera dominicana Andre Veloz en una noche de fiesta en Nueva Jersey. Veloz, conocida por temas como ‘Eta que ta’ aquí’, trae una propuesta diferente y moderna dentro de este género. El concierto será en Topps Lounge, a partir de las 9 p.m. En 1300 Summit Avenue, en Union City en Nueva Jersey. Información: (201) 637 8722.

________________________________________________________________________________________________

Teatro: ‘El cielo y el dolor’

El ID Studio Theater celebra los aportes de la comunidad LGBTQ con la puesta en escena de la obra ‘El cielo y el dolor’, de ID Studio Theater. En esta pieza, dirigida por Germán Jaramillo y protagonizada por Nelso Celis, Alexandra, una inmigrante transgénero que trabaja como prostituta en Queens, revela con humor los secretos de su alma. La obra tendrá funciones el sábado 4, viernes 10 y sábado 11, en el 311 East 140th Street Bronx, New York. La entrada gratis, se recomienda una donación voluntaria. Información: http://www.idstudiotheater.org

________________________________________________________________________________________________

Sábado 4

Festival de vinos y postres

Prepárate para ir a Queens y saborear de manera ilimitada los más diversos vinos. LIC Flea & Food Queens también te permitirá maridar vinos con dulces aperitivos, creados por chefs locales. Entre los lugares que ofrecerán sus postres figuran Dilena’s Dolcini, 10Below, Acai Brazil, Brooklyn Coffee Co., Empanada Papa, Rare Bird Sweets, Rita’s Water Ice. Sábado 4 y Domingo 5, desde el mediodía en 5-25 46th Avenue. Información: http://www.licflea.com

________________________________________________________________________________________________

Saborea delicias jamaquinas

Celebra junto a la cadena de restaurantes Golden Krust la cuarta entrega anual del Annual National Jamaican Patty Day (Día nacional de la empanada jamaiquina). Durante el evento, que tendra lugar en Gun Hill Road, en El Bronx, donde se creó el primer restaurante instaurado en la ciudad, la cadena estará regalando sus patties, amenizado con la música del cantante Sean Kingston. De 12 p.m., a 4 p.m.

________________________________________________________________________________________________

Domingo 5

Harlem Meer Festival

La edición número 25 del Harlem Meer Performance Festival ofrecerá una muestra de lo mejor del talento local en Central Park. Esta celebración multicultural presentará a la compañía Calpulli Danza Mexicana. El colectivo mostrará segmentos de su pieza ‘Boda mexicana’. De 2 a 4 de la tarde en la calle 110, entre la avenida Lenox y la Quinta avenida.

________________________________________________________________________________________________

EcoFest en Times Square

Sumérgete en un espacio verde, dirigido a toda la familia dedicado a promover la protección del medioambiente. Ecofest trae en su edición número 30 una agenda cargada de música, exhibiciones, competencias de reciclaje, comida, talleres y desfile de modas. La cita es en Times Square desde las 10 a.m. Este evento se prolongará hasta las 6 p.m. Información: http://www.ecofest.com

________________________________________________________________________________________________

Jueves 9

Fiesta italiana en East Harlem

Participa de la fiesta de San Antonio (The Giglio Feast of Saint Antonio) una celebración que pone en relieve las creencias, comida, religión y tradiciones de la cultura italiana. Durante el día de apertura las actividades comenzarán a partir de las 6 p.m. Entre las calles 114 y 116. La clausura está pautada para el domingo 12 cuando una procesión paseará la estatua de San Antonio por las calles de East Harlem hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora del Monte Carmelo en el 456 East de la calle 116. Información: http://www.eastharlemgiglio.org