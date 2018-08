La policía ofrece recompensa por información sobre una muñeca negra encontrada colgada de una soga en Filadelfia

El lugar fue hace años un cementerio donde yacen los restos de los fundadores de la iglesia Mother Bethel AME

El pasado jueves las autoridades encontraron una muñeca negra colgada de una soga en un parque de Filadelfia que una vez fue un cementerio afroamericano.

El suceso ha dado lugar a numerosas especulaciones, por lo que los líderes de la iglesia y la policía ha pedido ayuda para encontrar quién es el responsable.

Alguien llamó al 911 después de descubrir a la muñeca con una cuerda atada alrededor de su cuello, que colgaba de un cable en el parque Weccacoe Playground en las calles 4th y Queen, dijo la policía de Filadelfia.

El reverendo Mark Kelly Tyler, pastor principal de Mother Bethel AME Church, que está cerca, publicó una foto de la muñeca colgante en su Instagram. Llamó al incidente un “crimen de odio” y afirmó que no iban a conseguir su objetivo.

“Para nuestra gente, hubo un tiempo en el que no eran muñecos de bebés, sino personas reales, de carne y hueso”, dijo Tyler en un Live de Facebook grabado en la escena. “Eso no nos detuvo y esto tampoco”.

“Alguien me preguntó si estaba sorprendido de que esto sucediera, y tuve que decir que no estoy sorprendido”, dijo Tyler. “Tenemos una administración que continúa aumentando la retórica del odio racial. No deberíamos sorprendernos por actos como este”.

Los bomberos subieron a la parte superior de una escalera para sacar la muñeca alrededor de las 2:30 p.m. y los agentes de policía se llevaron a la muñeca de la escena.

“La ironía de que un policía negro tenga que solucionar esta situación”, dijo Tyler.

Tyler esperaba que el video de las cámaras de video vigilancia pudieran ayudar a localizar a quien sea el responsable.

Tras hablar con la policía de Filadelfia y la oficina del alcalde, Jim Kenney, esto es lo que dijeron según informa NBC10.

“Aunque la investigación aún está en curso, quiero condenar de inmediato este acto despreciable”, dijo Kenney. “Demuestra cuán lejos ha caído este país cuando la gente se inspira en la odiosa retórica de nuestro presidente. Y es particularmente vergonzoso cometer un sacrilegio en un cementerio sagrado, donde miles de afroamericanos son enterrados. La ciudad hará todo en su poder para llevar a las personas responsables a la justicia por este acto desagradable “.

The Fraternal Order of Police Lodge 5 ofrece una recompensa de $ 5,000 dólares por información que conduzca a un arresto.