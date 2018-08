Foto: Ashley Greene en problemas por su último desnudo en Instagram

Durante su luna de miel la actriz decidió posar desnuda para su esposo en una playa que parece no permitir esta práctica tan común actualmente entre las celebridades

Hasta hace unos días la actriz Ashley Greene estaba disfrutando de su luna de miel en Hawái y, cómo resulta habitual, no pudo resistirse a compartir varias instantáneas de los lugares paradisíacos que estaban visitando junto a su marido. Una de esas imágenes llamó especialmente la atención de sus seguidores porque en ella la intérprete posaba desnuda frente al mar para la cámara de su chico y, aunque no resulta extraño que las celebridades celebren la llegada del calor quitándose la ropa en Instagram, en su caso la ocurrencia podría haberle salido muy cara.

Las leyes de la isla son muy estrictas en lo que respecta a la práctica del nudismo en sus playas estatales y, pese a que no esté legalizada como tal, sí se tolera en algunos lugares concretos entre los que no se encontraba la cala a la Ashley que había acudido, un detalle que a ella no se le escapa.

“Había una pequeña zona separada del resto de la playa a la que se accedía trepando por una roca, y la verdad es que no sé si era legal… pero llegamos muy pronto porque nos habían comentado que la policía se pasaba por allí con regularidad“, ha explicado la recién casada en declaraciones al portal TMZ.

En su defensa, la artista ha asegurado que todo fue idea de su marido Paul Khoury -con quien se casó el pasado 6 de julio- debido a que él es un gran aficionado a broncearse sin ninguna prenda que se interponga entre los rayos del sol y su piel, por lo que ese día no dudó en quitarse el bañador para animarla a seguir su ejemplo.

“Yo no paraba de repetirle: ‘Como me arresten por esto y pierda el avión de vuelta a casa, te voy a matar‘. Pero a él le encanta estar desnudo, le encanta pasearse por casa sin ropa y allí no había nadie más, así que… por qué no hacerlo. Además, está bastante bien desnudo”, ha añadido con un punto de picardía.