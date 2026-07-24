NYC avanza en un sistema para supervisar a adultos mayores en riesgo durante crisis climáticas

Durante cada emergencia climática en Nueva York el llamado de las autoridades suele repetirse: revisar a los vecinos, especialmente a los adultos mayores que viven solos o enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

Pero después de que al menos 19 personas murieran por hipotermia durante la ola de frío extremo registrada a comienzos de 2026, incluyendo una mujer de 90 años con demencia que no pudo regresar a su vivienda y un hombre de 67 años encontrado muerto en Manhattan, el Concejo Municipal aprobó la Introducción 812-A, que obliga al Departamento de Adultos Mayores de la Ciudad de Nueva York (DFTA) a desarrollar e implementar un protocolo permanente de verificaciones de bienestar (“wellness checks”) para adultos mayores vulnerables durante alertas de frío extremo y advertencias de calor peligroso.

El proyecto, patrocinado por la concejal Elsie Encarnación fue votado recientemente. El pleno del Concejo le dio luz verde y la iniciativa quedó en el escritorio del alcalde a la espera de la firma final.

“Estas muertes y más destacan la necesidad de que la Ciudad de Nueva York adopte un enfoque más proactivo para garantizar la seguridad de nuestros adultos mayores durante períodos de calor prolongado y frío intenso, especialmente a medida que los eventos climáticos extremos se vuelven más frecuentes debido al calentamiento global”, escribió Encarnación en el memorándum de apoyo de la legislación.

El protocolo

La propuesta busca que la ciudad deje de depender únicamente de familiares, amigos o vecinos para detectar situaciones de peligro y establezca un sistema coordinado de prevención.

El proyecto ordena al comisionado del DFTA desarrollar un protocolo para realizar verificaciones de bienestar durante alertas de frío extremo, advertencias de calor extremo y emergencias relacionadas con el calor declaradas por las autoridades correspondientes.

Estas verificaciones podrían realizarse mediante llamadas telefónicas o visitas presenciales, dependiendo del nivel de riesgo identificado.

De acuerdo con el texto del anteproyecto, “la intención es crear un mecanismo que permita detectar con anticipación situaciones que podrían convertirse en tragedias, como un adulto mayor que enfrenta una ola de calor en un apartamento sin aire acondicionado, con movilidad limitada, problemas de salud o sin una red cercana de apoyo”.

El protocolo deberá incluir una serie de preguntas diseñadas por el DFTA para evaluar el estado físico y emocional de la persona, determinar su bienestar aparente y recopilar información sobre las condiciones de su vivienda.

Entre los aspectos que se evaluarían están la temperatura dentro del hogar, la disponibilidad y funcionamiento de equipos de calefacción o aire acondicionado, la existencia de condiciones que representen un peligro y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la seguridad del adulto mayor.

Aunque las emergencias climáticas suelen mostrar imágenes de calles afectadas, centros de enfriamiento o personas buscando refugio, las estadísticas revelan que muchos de los riesgos ocurren dentro de los apartamentos, especialmente entre personas mayores que viven aisladas.

El proyecto, patrocinado por la concejal Elsie Encarnación fue votado este jueves (Foto: Cortesía: Emil Cohen/NYC Council Media Unit)

¿Quiénes y cuándo?

La ley define como adulto mayor a toda persona de 60 años o más y establece con precisión las condiciones climáticas que activarían el protocolo de protección.

La medida aplicaría durante alertas de frío extremo cuando la temperatura o sensación térmica se pronostique en 32 grados Fahrenheit (0°C) o menos entre las 4:00 p.m. y las 8:00 a.m.; durante advertencias de calor extremo cuando se anticipen temperaturas de 100 grados en un día, 95 grados durante dos días consecutivos o 105 grados por cualquier período de tiempo. Así como en cualquier emergencia relacionada con el calor reconocida bajo las normas administrativas de la ciudad.

Grupos de alto riesgo

La iniciativa surge en momentos en que las autoridades sanitarias advierten que el calor extremo se ha convertido en una de las amenazas climáticas más peligrosas para los neoyorquinos.

Según el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York (DOHMH), cientos de personas mueren cada año por causas relacionadas con el calor, principalmente porque las altas temperaturas agravan enfermedades existentes como problemas cardíacos y respiratorios. Los adultos mayores de 60 años figuran entre los grupos con mayor riesgo de sufrir consecuencias graves por las altas temperaturas.

Datos del DOHMH indican que las muertes relacionadas con calor extremo afectan de manera desproporcionada a personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas. Muchos de estos fallecimientos ocurren en viviendas donde las condiciones de temperatura pueden volverse peligrosas y donde la persona no cuenta con ayuda inmediata.

Ese es precisamente el vacío que la legislación intenta atender: identificar a quienes no aparecen en los sistemas de emergencia hasta que ocurre una tragedia.

No es automático

La propuesta no establece que todos los adultos mayores recibirían automáticamente una llamada o una visita. El protocolo deberá identificar a aquellos que enfrenten mayores riesgos, incluyendo personas con poco apoyo familiar o comunitario, adultos mayores que tengan dificultades para mantenerse seguros durante eventos climáticos extremos o aquellos cuyas circunstancias personales indiquen que necesitan asistencia adicional.

Uno de los elementos de mayor impacto para las comunidades inmigrantes es que la legislación contempla que, cuando sea posible, las comunicaciones se realicen en el idioma preferido del adulto mayor. Esto podría beneficiar especialmente a personas que enfrentan barreras lingüísticas y que dependen de redes comunitarias para acceder a servicios públicos.

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