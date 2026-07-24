Cazzu defiende a Rosalía luego de la polémica con los argentinos tras la final del Mundial

El Mundial de fútbol 2026 no solamente aumentó el número de selecciones participantes y de eventos referentes, sino que también elevó el número de polémicas entre hinchas y celebridades. Uno de los casos más virales fue el de la cantante Rosalía con los argentinos, lo que llevó a Cazzu a enviar un mensaje de reflexión sobre el comportamiento de ciertos seguidores del balompié ante estas situaciones.

La cantante española se disculpó con sus fans argentinos luego de que compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa que los ofendió, generando muchos insultos en su contra e incluso, tuvo que suspender su concierto en la ciudad de Córdoba (Argentina) por su seguridad.

Cazzu se pronuncia tras la polémica con Rosalía

Ante esta complicada situación, la también cantante y actriz argentina, Cazzu, dio su punto de vista a través de un video compartido en las plataformas digitales mientras transmitía en vivo, donde invita a los seguidores del fútbol a reflexionar sobre las drásticas decisiones que considera que están tomando.

“Creo que este es un momento para que todos reflexionemos sobre todo lo que está pasando: todo este odio, toda esta división y todo este caos que el fútbol ha terminado generando. Quizás, si nos tomamos el tiempo para reflexionar, leer, informarnos y ser un poco menos susceptibles de una manera que nos haga reaccionar negativamente y que solo termine perjudicándonos”, fue parte de lo que expuso Cazzu.

A eso añadió: “Podemos empezar a construir una nueva forma de vernos los unos a los otros. Es decir, dejemos de pelear y de decirnos cosas horribles. Intentemos comprendernos y valorar nuestras culturas, que en realidad son muy parecidas”.

Las fechas de agosto se mantienen

A pesar de la suspensión de su presentación en Córdoba este jueves, Rosalía tiene cuatro shows los primeros días de agosto (1, 2, 4 y 6 de agosto) en el Movistar Arena de Argentina, eventos que se mantienen con normalidad, hasta el momento.

¿Cómo fue la situación con Rosalía y los argentinos tras la final del Mundial?

Luego del triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, Mia Khalifa compartió una publicación en la que se definía a los argentinos como “perlas”, esto en referencia a “La Perla”, una canción de Rosalía que usa ese término para referirse a un ex tóxico y narcisista.

“Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, escribió en el clip Khalifa, quien apoyó públicamente a España durante el Mundial. “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”, dice la letra de la canción que se escucha de fondo.

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