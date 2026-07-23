7 detalles que podrían hacer que un billete de $2 valga mucho para los coleccionistas

Aunque el billete de $2 suele pasar desapercibido e incluso muchas personas creen que ya no se fabrica, algunos ejemplares pueden alcanzar valores de cientos o incluso miles de dólares en el mercado de la numismática.

La clave no siempre está en la antigüedad del billete, sino en ciertas características poco comunes que aumentan considerablemente su valor.

Estos son siete detalles que conviene revisar antes de gastar un billete de $2.

1. Tiene un sello rojo

Uno de los primeros aspectos que recomiendan revisar los especialistas es el color del sello del Tesoro ubicado en el frente del billete.

Los ejemplares antiguos con sello rojo dejaron de producirse hace décadas, por lo que cada vez son más escasos.

Las series de 1928, 1953 y 1963 pertenecen a este grupo. Un billete de 1928 con sello rojo y sin circular puede superar los $1,000, mientras que uno usado suele venderse entre $5 y $175, dependiendo de su estado de conservación.

Los billetes de la serie de 1953 también son muy buscados.

Estos fueron emitidos como United States Notes y no como Federal Reserve Notes, una diferencia técnica que incrementa su interés entre los coleccionistas.

2. Es un Star Note

Si al final del número de serie aparece una pequeña estrella (★) en lugar de una letra, se trata de un Star Note.

Estos billetes fueron impresos para reemplazar ejemplares dañados o con errores durante la producción, por lo que existen en cantidades mucho menores.

Un Star Note circulado puede venderse entre $10 y $50, mientras que algunos ejemplares de 1953 sin circular han alcanzado hasta $500.

En casos excepcionales, como ciertos Star Notes de 1969 con número de serie bajo, errores de impresión y emitidos por determinados distritos de la Reserva Federal, su valor puede superar los $100,000 e incluso acercarse a los $290,000.

3. Tiene un número de serie poco común

El número de serie puede convertir un billete común en una pieza muy codiciada.

Los coleccionistas buscan patrones conocidos como ‘fancy serial numbers’.

Entre ellos destacan los números consecutivos, por ejemplo 12345678 o 87654321; los números idénticos, como 77777777; los llamados ‘radar’, que se leen igual de izquierda a derecha que al revés; y los números muy bajos, como del 00000001 al 00000009.

Dependiendo de la rareza y del estado del billete, estos números especiales pueden incrementar considerablemente su precio.

4. Está impecable y nunca circuló

La conservación es uno de los factores que más influyen en el valor de un billete.

Los ejemplares sin circular conservan el papel firme, sin dobleces, manchas, rasgaduras ni desgaste.

Cuando esta condición se combina con una serie poco común, un sello rojo, un Star Note o un error de impresión, el precio puede multiplicarse.

Por el contrario, un billete doblado, lavado o mal almacenado perderá parte importante de su valor para los coleccionistas.

5. Es un billete del Bicentenario de 1976 con características especiales

El billete de $2 emitido en 1976 conmemoró el Bicentenario de Estados Unidos y marcó el regreso de esta denominación después de aproximadamente diez años sin producirse.

La mayoría solo vale su valor facial porque millones de personas los conservaron como recuerdo.

Sin embargo, algunos ejemplares con números de serie especiales, errores de impresión, sello postal del primer día de emisión o que además sean Star Notes pueden venderse entre $20 y $900.

Los billetes sellados por oficinas postales el 13 de abril de 1976 también tienen demanda entre algunos coleccionistas y pueden alcanzar entre $10 y $20 cuando se encuentran en excelente estado.

6. Presenta un error de impresión

Los errores de fabricación son otra característica muy apreciada.

Entre los más valiosos se encuentran impresiones descentradas, números de serie que no coinciden, impresiones dobles, reversos invertidos o errores de corte donde aparece parte del diseño de otro billete.

Mientras más evidente sea el defecto, mayor suele ser el valor. Debido a que los billetes de $2 se imprimen en cantidades menores que otras denominaciones, los ejemplares con errores también son más escasos.

7. Es un billete grande impreso antes de 1900

Los billetes de gran tamaño emitidos durante el siglo XIX forman una categoría completamente distinta a la de los billetes modernos.

Además de medir aproximadamente 7.5 por 3.5 pulgadas, fueron producidos en cantidades mucho menores y presentan diseños mucho más elaborados.

Uno de los más famosos es el Certificado de Plata ‘Educational’ de 1896, considerado una de las piezas más bellas de la historia del papel moneda estadounidense y capaz de venderse por $15,000 o más cuando se encuentra en excelente estado.

De acuerdo con U.S. Currency Auctions, algunos billetes raros de $2 pueden venderse desde aproximadamente $4,500, aunque la mayoría de los ejemplares más valiosos fueron impresos durante el siglo XIX.

Aun así, ciertos billetes emitidos en las últimas tres décadas también pueden valer cientos de dólares si reúnen varias de las características que buscan los coleccionistas.

Sigue leyendo:

–5 monedas de los años 60 que hoy valen una fortuna

–8 monedas de la década de 1980 podrían valer miles de dólares

–Casa de la Moneda de EE.UU. lanzará moneda de $1 con el rostro de Trump