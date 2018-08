Kourtney Kardashian siempre considerará a Scott Disick como parte de su familia

Después de los ataques constantes la mayor de las Kardashian ha encontrado el balance perfecto con el padre de sus hijos

Al margen de que hayan pasado ya tres años desde que Kourtney Kardashian y Scott Disick protagonizaran la enésima separación de su largo historial sentimental y, por sorprendente que pudiera parecerle a algunos, también la definitiva, sin olvidar que ambos han rehecho sus vidas amorosas con Younes Bendijima y Sofia Richie, respectivamente, lo cierto es que ambos siguen trabajando con ahínco en su objetivo compartido de mantener una relación lo más cordial y constructiva posible para garantizar así el bienestar de sus tres retoños.

“Siempre hemos tratado de que exista un vínculo estrecho y saludable entre nosotros, porque somos padres de tres hijos. Y siempre pienso en Scott como alguien que es parte de mi familia“, ha asegurado Kourtney en tono conciliador durante su última entrevista a People, en la que ha dado algunas pistas sobre el papel que jugará la expareja en la nueva temporada del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’.

“Creo que en los próximos capítulos nos verás un poco en esa dinámica, que es la que domina nuestro día a día. Nuestra máxima prioridad son los niños y por eso sabemos que tenemos que trabajar como equipo y bien compenetrados“, ha añadido la hermana mayor de la mediática Kim Kardashian.

Teniendo en cuenta que el sinfín de disputas, ataques de celos, reproches y demás conflictos que solían protagonizar Kourtney y Scott -padres de Mason (8), Penélope (6) y Reign (3)- en temporadas anteriores parecen ser ya cosa del pasado, debido a la nueva etapa de paz y armonía que reina entre ellos, parece que la socialité ha tenido que buscarse un nuevo némesis con el que mantener vivos la tensión y el drama del programa, así como esos finales felices llenos de moralejas.

“En la nueva temporada veremos la pelea más loca que he tenido nunca con mi hermana Kim. Como soy la mayor, siempre me he creído con el derecho a decirles a mis hermanos las cosas como las siento y, al mismo tiempo, no me gusta nada que me intenten dar lecciones y les corto en seco cuando tratan de hacerlo. En cualquier caso, todos hemos aprendido a ser más empáticos y a no ser tan críticos”, ha revelado.