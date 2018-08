Por esta razón aseguran que Verónica Montes saldrá de MQB y Rosie Rivera se salvará

La peruana explotó contra la producción

La actriz peruana Verónica Montes, explotó en con­tra de la producción del progra­ma “Mira quién baila“, de Reynaldo López.

Y es que la peruana se sintió ofendida y ridiculizada en la pri­mera gala luego de que según ella, el show sacó de contexto una entrevista que les dio con el fin de crear su cápsula de presentación. En dicha pieza señala­ron que tuvo un relación amorosa con Rafael Amaya, lo que le oca­sionó muchos problemas e inclu­so se filtró que este domingo será la primera expulsada del programa.

“Estoy muy enojada por la ma­nera en la que editaron mi cápsu­la, por supuesto que no he tenido una relación con Rafael Amaya, ellos me dijeron que respondiera la pregunta y yo les dije: ‘¿Si tuve un relación con Rafael Amaya?’, lo hice repitiendo la pregunta, no afirmando como ellos lo hicieron creer en el video, ellos cortaron y usaron esa pregunta como si fue­ra una respuesta y cuando vistie­ron esa capsula metieron fotos de él y mías. Yo lo que dije es que no tuve una relación con Rafael Ama­ya y que somos amigos, así como lo soy de varios de la producción de El señor de los cielos, la ver­dad me molestó mucho, porque fue una falta de respeto para Ra­fael, y así como manipularon eso, también lo hicieron con el tema de que mi participación se la dedi­caba a mi abuelita, para empezar mi abuela no sabe ni qué es Mira quién baila”, aseveró.

La guapa peruana señaló que ésta cápsula, donde mostraron un supuesto romance con el actor que da vida a Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”, le generó comentarios negativos por parte del público.

“Me empezaron a de­cir que si me estaba colgando de la fama de él y la verdad es que no me pareció, porque yo jamás me agarraría de alguien, entiendo que es un reality y pero no está padre que lo hagan de esa mane­ra”, finalizó.

Si Verónica es expulsada como aseguran los rumores, Rosie Rivera permanecerá en el programa.