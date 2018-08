México: Liberan a Elba Esther Gordillo, exlíder del sindicato de maestros

Un magistrado canceló por falta de pruebas el juicio contra Elba Esther Gordillo

La profesora Elba Esther Gordillo Morales, quien fuera líder del sindicato de maestros de México, fue liberada la madrugada de este miércoles después de permanecer más de cinco años en prisión.

La maestra estaba acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero un tribunal canceló el proceso porque las pruebas presentadas en el juicio no acreditaron su responsabilidad en los delitos.

Gordillo Morales es uno de los personajes más controvertidos de México. Aliada de varios expresidentes, fue lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con 1,6 millones de afiliados, es la organización sindical más grande de América Latina.

La Maestra, como se le conoce, acumuló durante décadas gracias a ese respaldo un enorme poder por la operación política que realizaba.

AFP En 2002, Gordillo fue elegida secretaria general del PRI con Roberto Madrazo como presidente del partido.

Por ejemplo en 2006 fue señalada de organizar el respaldo de varios gobernadores en favor del entonces candidato Felipe Calderón Hinojosa, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Gracias a ese apoyo, Calderón derrotó a su principal adversario, el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Seis años después también respaldó la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto.

Pero después se opuso a la Reforma Educativa que promovía el mandatario, y que le restaría el poder de control en el SNTE.

El 26 de febrero de 2013, apenas tres meses después del inicio del gobierno de Peña Nieto, La Maestra fue detenida cuando regresaba de San Diego, Estados Unidos, donde posee una lujosa mansión.

AFP Elba Esther Gordillo permaneció más de cinco años en prisión.

Su captura fue considerada uno de los mayores escándalos políticos en varias décadas.

“Nueva etapa”

Elba Esther Gordillo fue acusada de utilizar los recursos sindicales para darse una vida de lujos y excesos.

Organizaciones civiles la responsabilizaron de la crisis educativa en el país, que mantiene una de las peores evaluaciones entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Cuando fue detenida, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que la Maestra usaba el dinero del SNTE para pagar cirugías, tarjetas de crédito, el mantenimiento de sus aviones y realizar compras en tiendas de lujo en Estados Unidos.

AFP El gobierno de Enrique Peña Nieto acusó a La Maestra por lavado de dinero.

La fiscalía le acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero por US$208 millones, entre otros delitos.

Pero al paso de los años, las acusaciones fueron desechadas por los jueces.

Incluso desde diciembre pasado Gordillo Morales permanecía bajo arresto domiciliario dentro de su casa en el lujoso barrio de Polanco, en el poniente de Ciudad de México.

Apoyo a AMLO

En la reciente campaña electoral por la presidencia de México, familiares de la profesora respaldaron públicamente al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, el presidente electo López Obrador.

Sus adversarios le acusaron de aliarse con La Maestra para cancelar la Reforma Educativa, uno de los propósitos del político de izquierda. AMLO, como se le conoce en México, negó haber realizado tal pacto.

Getty Images Los adversarios de AMLO le acusan de pactar con La Maestra, algo que el ganador de las últimas elecciones presidenciales niega.

Desde enero pasado los abogados de Gordillo Morales promovieron un amparo contra los dos últimos cargos que permanecían.

A las 23:30h de este martes (hora local), un magistrado federal le dio la razón al cancelar el juicio por falta de pruebas.

En las primeras horas del miércoles el abogado de la profesora, Marco Antonio Del Toro, leyó un comunicado de su clienta.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, indicó la profesora.

“Esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.