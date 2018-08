Gobernador Cuomo: los dominicanos, y todos los inmigrantes, necesitamos licencias de conducir

El estado debe dar acceso a las licencias de manejo sin importar el estatus migratorio

Este domingo los dominicanos vamos a nuestra parada anual. Es un día para celebrar, pero también para comprometernos a proteger nuestra comunidad. Con los ataques de la administración Trump, lo que más necesitamos en Nueva York es que el Gobernador Cuomo firme una orden ejecutiva para prevenir deportaciones tras restaurar el acceso a licencias de conducir para todos.

Yo he vivido en los Estados Unidos por catorce años. Soy un padre, residente de Long Island y el único proveedor de mi familia. Este domingo, me uno a la parada dominicana, que celebra a la juventud y a nuestro futuro. Pero no podemos hablar del futuro de los dominicanos en Nueva York, sin hablar que junto con todos los neoyorquinos, merecemos tener el derecho a conducir sin temor de ser separados de nuestras familias.

La agenda anti-inmigrante de Trump, que está llevando a cabo la inhumana agencia de ICE, está aterrorizando a nuestra comunidad. En Long Island, estamos obligados a conducir. El transporte público es muy costoso y puede tomar horas en llegar el próximo autobús. Nuestra comunidad tiene que ir a trabajar y llevar a sus hijos al trabajo, y por lo tanto se quedan sin otra opción, más que conducir sin licencia.

En enero del 2017, fui liberado de la custodia del ICE después de ser detenido porque anteriormente había conducido sin una licencia. Estuve separado de mi familia por más de un año. Mi familia estaba devastada emocional y financieramente. Mi hijo de tres años padece de una condición renal que requiere atención médica extensa. Si mi hijo necesita atención médica de emergencia, no puedo esperar que un autobús, un taxi o un tren nos transporte al hospital.

Muchos dicen que Nueva York le da la bienvenida a todos los inmigrantes, y que nos protegemos y nos defendemos unos a otros, pero no se ha hablado lo suficiente sobre el restauración del acceso a las licencias de conducir, sin importar el estatus migratorio, que realmente protegerá a las familias inmigrantes.

La Legislatura Estatal no ha pasado legislación y hasta ahora el Gobernador Cuomo ha negado firmar una orden ejecutiva.

Para las familias dominicanas y familias en todo Nueva York tener una licencia de conducir se trata de poder conducir sin la ansiedad de que uno sea detenido y separado de nuestras familias. Incluso, significaría poder tener una forma de identificación, y permitiría a miles de familias socializar dentro de nuestra comunidad, ir a la iglesia, organizaciones comunitarias, escuelas, y hospitales sin temor a ser criminalizados por algo que el Gobernador tiene el poder de cambiar.

El Gobernador Cuomo tiene el poder de restablecer el acceso a las licencias de conducir para todos los neoyorquinos, para que en realidad todos que vivan en este estado realmente puedan sentirse seguros. Si realmente le interesa ayudar a detener el plan antiinmigrante de Trump de separar familias, Cuomo debe de tomar acción ahora.

(Rafael Rodríguez es miembro de Long Island de Se Hace Camino Nueva York, la organización comunitaria de base más grande de Nueva York que ofrece servicios y organiza la comunidad de inmigrantes. En Twitter: @MakeTheRoadNY).