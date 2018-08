Horrible accidente cobra la vida de un obrero en Staten Island

Cayó mientras operaba una sierra y la cuchilla le cortó la garganta

Un trabajado murió en un sitio de construcción de Staten Island ayer en un extraño accidente, cuando cayó mientras operaba una sierra, y la cuchilla le cortó la garganta.

El trabajador no identificado, de 50 años, estaba trabajando entre las avenidas Fisk y Maine, en Westerleigh, alrededor de las 11 a.m., cuando de repente cayó desde una posición elevada, junto a la sierra con la que estaba trabajando, informó New York Post.

El obrero fue encontrado sangrando por un corte profundo en la garganta. Fue trasladado al Staten Island University Hospital North, donde fue declarado muerto.

La policía investiga las causad del accidente.