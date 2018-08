Trabajador hispano juega un “raspadito” y se convierte en nuevo millonario

La suerte no acompañó a Ramiro Chagolla Arreaga todas las veces que jugó la lotería, sin embargo el trabajador del sector de la construcción siguió haciéndolo hasta que su vida cambió.

El hombre de origen hispano es el nuevo millonario de la Lotería del Estado de Nueva York luego de ganar el premio gordo de tres millones de dólares al jugar el “Raspe y Gane” Mayhem.

“Compro los boletos del raspadito de la lotería por diversión”, dijo Chagolla Arreaga al recibir el premio. “¡Cuando me di cuenta de que había ganado el premio gordo mi corazón estaba bombeando mucho!” añadió.

Yolanda Vega traveled to the @ErieCountyFair today to present a $3 million NY Lottery prize to Ramiro Chagolla Arreaga. He won playing the $3 million Mayhem scratch-off game. Congratulations Ramiro. pic.twitter.com/LpmyZBENYi

