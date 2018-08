“Tiesa y gorda”: No paran las duras burlas y críticas contra Rosie Rivera

La hermana de la "Diva de la Banda" está nominada en MQB

La tercera gala de Mira Quién Baila estuvo marcada por la controversia y la “traición”, siendo Rosie Rivera nuevamente la protagonista del show. Y es que la hermana de la “Diva de la Banda” está nominada por segunda ocasión en medio de duras críticas y burlas por su calidad en la pista.

En esta ocasión el “reality show” cambió las reglas y dejó que fueran los propios concursantes quienes decidieran con sus votos al nominado. La californiana fue la elegida, incluso por Sara Corrales, a quien Rosie había apoyado para que se quedara la semana anterior haciendo campaña por ella. Parte de la audiencia consideró que era una “puñalada por la espalda”.

Lo que tampoco libró Rosie fueron las burlas mordaces en redes sociales. Su falta de pericia para bailar sigue siendo el blanco de los ataques:

“Lo siento pero Rosie baila horroroso es más dura q una piedra”, escribió una seguidora de MQB en Instagram.

“La rosy nunca en su vida a bailado es una vergüenza en la pista,baila con 2 pies izquierdos y es un pinché robot”, secundó otro.

Uno más remató, previendo que Rosie dejará el show, pues tendrá que superar a la rusa Irina Baeva, quien también fue nominada: “No se que es lo que hace esta mujer ahí , ella no baila , ella zapatea y no tiene idea de lo que está bailando”.

En Twitter también abundaron las críticas:

#MiraQuienBaila Perdón pero la tal Rosie Rivera debe salir del programa 😡😡 está muy pesados y se ve gorda baila súper mal😱😱 saquenla🙏🙏🙏 — Lala (@Zi28856671lala) August 13, 2018

Dentro del show Mike Bahía, quien fue expulsado, se mostró molesto con la producción a la que criticó por quitarle lo simpático al show: “No tuve la fortuna de ver el programa pasado, pero vi un contenido que no me hizo sentir feliz de estar aquí. Estoy hablando de las tomas que vimos de una de nuestras compañeras que se estaba sintiendo frustrada y eso fue mostrado al aire. Pienso que eso constituye bullying, algo que está matando a nuestra sociedad hoy en día. Quisiera saber si a alguien de las personas que está aquí le gustaría que su hija estuviera sometida a una situación en la que está diciendo cosas sobre sí misma que no tienen por qué salir a la luz pública. En ese momento me desconecté del programa y lo siento”.