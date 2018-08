Chiquis Rivera habla sobre demanda contra ex de Lorenzo Méndez, Claudia Galván

La hija de Jenni Rivera ha iniciado un proceso legal contra la ex de su novio

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han demandado a la ex de este último, Claudia Galván. La madre de la hija del vocalista de La Original Banda El Limón no sabía de la demanda y se enteró viendo televisión.

“Apenas el día de ayer por la televisión me di cuenta de esa demanda. Yo estoy tranquila, no pasa nada, no se preocupen. No hay mal que por bien no venga. El que nada debe nada teme”, expresó Galván en un Instagram live.

Ahora, la hija de Jenni Rivera ha hablado de porque se está procediendo de esta manera.

“Me gustaría tener paz y tranquilidad con ella porque es madre de unas niñas que yo quiero mucho, de hecho también a su niño. Fue la decisión de Lorenzo y yo lo apoyo en eso porque me ha afectado a mi”, dijo Chiquis al programa “Suelta la sopa”. “Yo creo que ya es tiempo de que cada quien viva su vida y que me saquen a mi de sus problemas. No quiero tener nada que ver con eso. Ellos tienen que arreglar sus cosas entre ellos”.

Los insultos de Claudia a Chiquis y Lorenzo no han parado y eso es lo que tiene cansada a la intérprete de “Entre Botellas”.

“Ya le habíamos dado una advertencia”, añadió Rivera. “Yo también de hecho le mandé un email, le mandé un texto y tampoco me contestaba. No es para faltarle el respeto a nadie. No es para causar más problemas, que es lo último que quiero, pero sí creo que es necesario. Mejor hacer esto legalmente, yo creo que es lo mejor”.

Últimadamente lo que la pareja quiere es que Galván deje de expresarse negativamente de ellos en las redes sociales.

“Para que ya no hable de una forma negativa ni de mi ni de Lorenzo. Ellos tienen que hablar de ciertas cosas, es cosa de ellos. Desafortunadamente me metieron a mi en esta cosa de ellos por la relación con Lorenzo pero no se vale. Ya es suficiente”, concluyó.