¡Más estudiantes latinos en las escuelas especializadas!

Este jueves 16 acuda a sesión gratuita de información

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) tiene ocho escuelas secundarias o high schools especializadas que requieren un solo examen de entrada. Estas escuelas ofrecen instrucción de primera calidad y gratuita a los estudiantes que aprueban los exámenes de admisión a escuelas especializadas, SHSAT, o Specialized High School Admissions Test. Sin embargo, pocos jóvenes de nuestra comunidad estudian en estas instituciones.

La Hispanic Federation se ha aliado al DOE para ofrecer, por primera vez, sesiones de difusión e información en español sobre las escuelas especializadas y el proceso de ingreso.

Las sesiones informativas sobre admisión a las escuelas secundarias especializadas están orientadas a madres, padres y encargados de estudiantes sobresalientes y talentosos en los exámenes estatales de ELA o Matemáticas. Las sesiones tendrán lugar el 16 de agosto, a las 5:00 pm y 6:30 pm en The Bronx High School of Science (75 West 205th Street, Bronx, NY 10468).

Un grave problema

Actualmente, sólo un 10% de quienes ingresan a estas escuelas son jóvenes latinos o afroamericanos, aunque estos constituyen el 67% del alumnado neoyorquino. El 90% de la población estudiantil restante es de origen blanco no latino y asiático.

La Hispanic Federation aplaude el esfuerzo del Canciller de Educación, Richard Carranza, de intentar de-segregar y diversificar la educación pública en la ciudad de Nueva York, incluyendo las ocho escuelas especializadas, The Bronx High School of Science; Brooklyn Latin School; Brooklyn Technical High School; High School for Math, Science and Engineering en City College; High School of American Studies en Lehman College; Queens High School for the Sciences en York College; Staten Island Technical High School y Stuyvesant High School.

El canciller Carranza y el alcalde Bill de Blasio han anunciado que el 20% de los plazos de estas escuelas se otorguen a alumnos de bajos recursos que tengan un puntaje apenas debajo del requerido por el examen de ingreso, y después de que estos estudiantes participen en el programa de verano Discovery. También han solicitado a la Legislatura Estatal que elimine el examen de ingreso a las escuelas secundarias especializadas. El examen sería reemplazado por un sistema de entrada que invitaría al 7% de los estudiantes con las mejores calificaciones de cada escuela intermedia.

Mientras estamos entusiasmados con la expansión del Discovery y la propuesta para eliminar el examen, ahora mismo estamos comunicados con estudiantes y familias Latinas sobre las escuelas especializadas. En la nueva sesión de información, las familias que hablan español pueden aprender más acerca de las escuelas especializadas y cómo preparar a sus hijos para el examen de SHSAT.

Qué, dónde y cuándo

Invitamos a familias con interés a estas escuelas que atiendan el 16 de agosto, a las 5:00 pm y 6:30 pm en The Bronx High School of Science (75 West 205th Street, Bronx, NY 10468).

En las sesiones, habrá representantes de las ocho escuelas secundarias especializadas y se dará información en español sobre programas locales.

La entrada es gratuita, pero es necesario inscribirse con anticipación. Pueden dirigirse a: http://sgiz.mobi/s3/High-School-Admissions-Workshop-Spanish ; escribir a shsat@schools.nyc.gov ; o llamar al (212) 637-8080.

