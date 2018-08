Madre de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz pide que procesen a todos los asesinos de su hijo

Leandra Feliz asegura que hay otros vinculados al crimen que no han sido detenidos

NUEVA YORK – A poco de cumplirse dos meses del asesinato de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, su madre Leandra Feliz, dijo creer que más personas están involucradas en el mortal ataque y que las autoridades deben procesarlos criminalmente.

Al momento, 12 acusados permanecen en prisión por cargos que van desde asesinato, homicidio, conspiración, agresión de pandillas y posesión criminal de un arma.

“Hay más responsables”, dijo Feliz este jueves en entrevista con el programa “Talk It Out With Jay Dow and Mary Murphy”, de PIX11. “Más de 12. Ellos todavía tienen que detener a más gente”.

“Ellos mataron a un joven inocente”, agregó la dominicana. “Ellos ni siquiera mataron a un hombre. Ellos mataron a un niño. El era un niño”, insistió.

Un joven que aparece en videos de cámaras de seguridad ingresando a la bodega antes del ataque del pasado 20 de junio no ha sido acusado. Algunos reportes extraoficiales lo identifican como Michael e indican que justo después del asesinato viajó a República Dominicana a buscar apoyo en su madre. También circula información que apunta a que el muchacho estaría brindando pistas a las autoridades, dato que tampoco ha sido confirmado.

La madre de “Junior” no especificó si se refería a esta persona o a otros.

“Junior”, de 15 años, fue asesinado a machetazos en el exterior de la bodega “Cruz and Chiky’ por presuntos miembros de la pandilla “Los Trinitarios” el pasado 20 de agosto. El grupo lo habría confundido con otra persona ligada a un video sexual, de acuerdo con los informes preliminares de las autoridades.

En el intercambio con el medio local, la mujer, además, la emprendió contra Modesto Cruz, antiguo dueño de la bodega en la que se reportó el hecho. El espacio fue clausurado y reabierto la semana pasada entre protestas por parte de algunos ciudadanos.

“Él es otro asesino. Él fue quien le entregó la vida de mi hijo a sus atacantes, lo empujó y lo sacó de la bodega, y se quedó ahí mirando sin hacer nada”, arremetió la mujer.

“Vi un video que no había visto antes y vi cómo ese hombre empujaba a mi hijo fuera de allí y se los daba a esos asesinos. Él tal vez no era parte de la banda, pero sus acciones muestran que el también es un asesino”, argumentó la madre.

Hace unos días, Cruz reapareció ante las cámaras para volver a defenderse con el argumento de que hizo lo que estuvo a su alcance al momento para auxiliarlo.

Puede parecer “que no hice nada. Pero sí hice”, dijo recientemente Cruz a NY1.

“Primero, traté de esconder al niño debajo del mostrador. Segundo, traté de sujetar la pequeña puerta a la que tuvo acceso dentro del mostrador, tratamos de sostenerla”, agregó.