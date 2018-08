Rashel Díaz y sus impactantes piernas al estilo de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

¡Buenos días! 💕 Siempre, después de un proceso difícil o de opresión, llega la mayor bendición. 🙏🏻 Así que aprende a esperar en Dios, no te quejes, ¡acepta y ya veras! 🙌🏻 Feliz Viernesssssss. 💃🏻 #VidaRashel

A post shared by rasheldiaz (@rasheldiaz) on Aug 17, 2018 at 4:58am PDT