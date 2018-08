Video: Verónica Castro reveló el “lado oscuro” de Hugo López, exmánager de Luis Miguel

La actriz mexicana dio a conocer su tormentosa relación laboral con Hugo López, persona que destaca en "Luis Miguel, la serie"

Verónica Castro reveló que Hugo López, el exmánager de Luis Miguel que aparece en “Luis Miguel, la serie”, le hizo la vida imposible luego de que ella se negara a tener una relación amorosa con él.

La estrella de 65 años habló sin titubeos en el programa de televisión “Ventaneando”, de la mexicana TV Azteca, de cómo fue la relación que tuvo con el argentino durante el tiempo que trabajaron juntos.

“Cuando fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis, ¡sí, señor! Regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro… si yo les contara”, expresó la ojiverde durante su visita al programa de espectáculos, a donde acudió para promover su serie “La Casa de las Flores”, que se lanzó recientemente por Netflix.

La estrella de novelas, que se caracteriza por su buen humor, no dio fecha de cuándo pasaron los hechos con López.

Y es que durante la conversación con la periodista Paty Chapoy, surgió el tema de la bioserie de Luis Miguel, y lo importante que fue Hugo López para “El Sol de México”, no solo en su carrera profesional, sino a nivel personal.

Tema que fue aprovechado por la actriz para dar su opinión sobre el exmánager de Luis Miguel y dar su versión de cómo fue López con ella.

La conversación fluía y la periodista le preguntó que sí fue novia de López, a lo que de inmediato la ojiverde contestó:

“Eso era lo que él quería (un romance) y como yo no lo acepté me hizo la vida imposible…”, relató la protagonista de “Los Ricos También Lloran” (Televisa, 1979).

“Lo mandé a volar (le dio una negativa) y regresó a México“, aseguró.

Incluso dijo que López, en complicidad con el periodista Chucho Gallegos, quien fue editor de la revista TVyNovelas, hicieron una campaña para desprestigiarla.

“Mandaban fotos de fans que se me acercaban diario y él decía: ‘el siguiente amante de Verónica’”, comentó.

A pesar del mal rato que pasó con López, la actriz, aseguró que ella le tiene un amor especial a Argentina.

“Cuando regresé a Argentina me hicieron un programa que se llamaba el Abogado del Diablo y lo hacía Lucho Avilés, y me dice: ‘y ¿por qué regresas a Argentina si tanto te molestamos, Verónica?’ le digo ‘porque yo amo Argentina, me va muy bien, porque hay gente amorosa conmigo, no voy a criticar a toda la Argentina por un argentino”, confesó la también madre del cantante Cristian Castro.

Con “La Casa de las Flores”, Verónica Castro reaparece en la televisión luego de muchos años de ausencia.

Mira el video en el minuto 9:05