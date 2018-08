Construirán ‘mega’ escuela para 1,000 estudiantes en East New York

Alcalde De Blasio y concejal Rafael Espinal anunciaron el nuevo centro educativo que los residentes llevaban esperando 30 años y que se estrenará en el 2020

East New York, el vecindario de Brooklyn considerado por muchos años uno de los más relegados de la Gran Manzana, tiene motivos para celebrar. Allí ya comenzaron las obras para construir una ‘mega’ escuela con cupo para 1,000 estudiantes desde los grados Pre-kinder hasta octavo, que espera abrir sus salones en septiembre de 2020, cuando se inicie el año escolar.

Así lo anunció este lunes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, tras visitar el lote en el que se levantará la escuela, que contará además con un laboratorio de ciencias, salas de arte y música, terapia ocupacional y una amplia zona verde en una terraza.

“Creemos que cada código postal merece una educación de alta calidad y estamos orgullosos de cumplir nuestra promesa a la gente de East New York con esta nueva escuela de vanguardia, que proporcionará suficientes asientos para las futuras generaciones”, comentó el mandatario, quien junto a otros funcionarios estuvo en el acto simbólico de las primeras paladas para echar la escuela hacia arriba.

De Blasio admitió que los habitantes del sector tenían razón en mostrarse escépticos de que esta vez la escuela, que estaba en proyectos hace 30 años, por fin fuera una realidad, y destacó las obras como parte del plan de rezonificación de esa parte de la ciudad.

“Durante demasiado tiempo en nuestra ciudad, los desarrolladores escribieron las reglas mientras el gobierno se mantenía al margen y causaba que los trabajadores se vieran desplazados y muchos barrios quedaran desatendidos”, agregó el mandatario, al tiempo que destacó la labor del concejal del área, Rafael Espinal, quien ejerció mucha presión para que el proyecto no quedara una vez más en el aire.

“Antes no nos tenían a nosotros como una prioridad y las antiguas administraciones no invertían en esta comunidad, por eso celebramos que esta vez las cosas estén cambiando para East New York”, comentó Espinal, quien agregó que además de la escuela consiguieron una inversión de $20 millones para otras instituciones del sector que ya existen y que tienen muchas necesidades.

“Una escuela es mucho más que un edificio lleno de aulas. Es donde nuestros estudiantes aprenden valiosas lecciones de vida, construyen comunidad y amistad. Es por eso que estoy muy orgulloso de que esta escuela de vanguardia brinde tecnología, recreación y recursos para que nuestros estudiantes prosperen”, agregó el líder político.

Eequidad para todos

El canciller de Educación de la Ciudad, Richard A. Carranza, mencionó que el nuevo proyecto es parte del compromiso de las autoridades educativas de promover la excelencia y la equidad para todos.

“Este nuevo edificio de vanguardia será un activo notable para los estudiantes y las familias de Brooklyn (…) y esperamos ver estudiantes aquí en solo dos años”, dijo el funcionario.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, afirmó que la nueva escuela tendrá de paso un invernadero en la azotea, que fomentará los planes de agricultura urbana, que él y el concejal Espinal están promoviendo.

“No solo estamos iniciando una nueva escuela, sino que estamos empezando a construir un mañana más brillante para los niños de East New York”, dijo Adams sobre el nuevo centro que estará ubicado en el 3269 de Atlantic Avenue.

Carlina González, residente de East New York, quien vive en el área hace más de 25 años, recibió la noticia con incredulidad.

“Ojalá esta vez sí sea cierto que hacen esa escuela y al menos pueda mandar allá a mis nietos, porque cuando mis hijos estaban pequeños decían lo mismo y nunca pasó nada”, comentó la abuela dominicana, agregando que “el barrio necesita muchas más escuelas y programas para jóvenes”.