Trump sorprende con predicción sobre las próximas elecciones al Congreso

El presidente asegura que su política migratoria le entregará el triunfo a los republicanos en Noviembre

El presidente Donald Trump pronosticó que los republicanos ganarán las elecciones al Congreso de este Noviembre gracias a su política migratoria.

Los demócratas sufriran en las urnas porque “no les importa el crimen” que viene con una política migratoria débil, dijo Trump durante un evento sobre control fronterizo y control migratorio en el Salón Este de la Casa Blanca este lunes, reportó NBC News.

“Creo que vamos a tener una ola roja mucho más grande que lo que vas a ver como una ola azul falsa. La ola azul significa crimen. Significa abrir fronteras. No es bueno”, aseguró el magnate.

“Necesitamos nuevas leyes. Necesitamos leyes fronterizas, necesitamos leyes de inmigración, las necesitamos rápidamente, las conseguiremos. Afortunadamente, las elecciones de este año ayudarán con ese fin”.

De esta forma Trump volvió a atacar al partido demócrata por bloquear sus enérgicas políticas contra la inmigración legal e ilegal antes de las elecciones de noviembre.

“Estamos construyendo el muro paso a paso, y no es fácil porque tenemos una pequeña oposición llamada Demócratas”, dijo Trump “Supongo que simplemente no les importa el crimen. No les importa el crimen. Es bastante triste”.

Específicamente, Trump apuntó a los gobernadores, alcaldes y políticos demócratas que se han opuesto a los esfuerzos para deportar a los inmigrantes indocumentados, y apuntó particularmente al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y a los demócratas del Congreso.

“Cualquier político que ponga a los delincuentes extranjeros ante ciudadanos estadounidenses debería encontrar una nueva línea de trabajo porque no va a funcionar”, dijo.