Así reaccionó Lili Estefan cuando dejó a su hijo en la Universidad

Esos últimos abrazos que le di a Lorenzito antes de despedirnos y dejarlo solo por primera vez en la universidad !!! 🙈 Quien me entiendeeeeee? 🤷‍♀️ Es difícil de explicar la mezcla de felicidad con tristeza que se siente. Y es que la gran pregunta es, por qué crecen tan rápido ???? 🤷‍♀️😢😭😫

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Aug 20, 2018 at 7:25pm PDT