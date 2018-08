Madre de Paulina Rubio ofrece íntimos detalles sobre su hija

Susana Dosamantes incluso ha hablado sobre la supuesta operación de glúteos de la cantante

Desde hace semanas la ruptura de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa, su pareja de los últimos seis años y padre de su hijo menor, se da por confirmada en vista de las declaraciones ambiguas que realizaba al respecto él hace unas semanas y de las imágenes de la cantante acompañada de otro hombre a bordo de un yate que vieron la luz el pasado junio.

Eso dejaría abierta la puerta a un nuevo interrogante: ¿ha conseguido rehacer ya su vida la chica dorada? Por el momento ella no parece dispuesta a desvelar esa incógnita, pero sus fans más curiosos siempre pueden contar con su extrovertida madre, la actriz Susana Dosamantes, para que les mantenga al día de las novedades respecto a su querida hija.

En opinión de la veterana intérprete, a la estrella del pop no pueden faltarle pretendientes, pero por ahora ella no se atreve a aventurar que exista uno en concreto que haya logrado robarle el corazón.

“Yo no sé nada porque no soy su vocera“, aseguró a los medios con su simpatía habitual durante su última aparición pública, relacionada con su obra de teatro ‘Las Recogidas’. “Yo creo que sí ha de tener porque sí ves sus followers (en las redes sociales)… Creo que tiene once millones de seguidores, a mí se me hace como impresionante, ¡es un chorro! Debe de haber ahí dos o tres valientes que deben estar deseosos”.

Por otra parte, y ya a título personal, Susana quiso dejar muy claro que ella siempre mantendrá un vínculo muy fuerte y basado en el cariño con los ex de Paulina.

“Yo tengo relación con todos, son los padres de mis nietos y me regalaron lo que más amo en el mundo. Claro que me caen bien, y las broncas son de ellos, no mías”, apuntó la actriz, probablemente en referencia a la complicada relación que la mexicana mantiene desde hace años con Nicolás Vallejo-Nágera, el padre de su hijo mayor, Andrea.

Una vez entrada en materia, Susana también quiso aclarar que su famosa hija no ha marcado su regreso a la soltería pasando por quirófano para retocarse los glúteos, como aseguraban recientemente las malas lenguas.

“Yo creo que no le gustan esas cosas. Le gusta mucho hacer ejercicio y dieta y siempre está promoviendo ese mensaje, y a mí me parece muy bien“, añadió para aclarar que Paulina no es partidaria de la cirugía plástica. “Ella, su carnita, la que tiene es carnita, no siliconita. Hace mucho ejercicio y está muy bien, gracias a Dios”.